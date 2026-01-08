tt

Critical Reflex visé par de graves accusations d’une ancienne employée

Critical reflex accusation

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées

Test Demeo X DnD : Battlemarked – Une très grosse mise à jour

Test Skate Story – Un skateur, fait de verre et de douleur