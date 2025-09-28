Crimson Desert, l’open world de Pearl Abyss, a sa date de sortie

Participant de renom du dernier State of Play, Pearl Abyss a de nouveau mis sous les projecteurs Crimson Desert, l’action-RPG en monde ouvert annoncé en 2019. Cette fois, le gameplay est à l’honneur par l’intermédiaire d’une série de vidéos : combats de boss, batailles violentes à l’épée, puissants sortilèges et arc avec arsenal de flèches à effets incapacitants. Kliff, le protagoniste, possède de solides talents de chasseur pour tracer ses adversaires. Chaque confrontation propose d’ailleurs une thématique, révélant la diversité proposée par les combats (mention spéciale à la Reine crabe caraparoche, qui n’est pas sans rappeler un duel de Shadow of the Colossus à échelle réduite).

Une autre vidéo de 50 minutes montre, quant à elle, une partie de l’introduction du jeu, dévoilant l’ambiance de Pywel, la contrée dans laquelle se déroule Crimson Desert. Difficile de ne pas penser à The Witcher 3 dans un monde à la Warcraft où des nains et des gobelins cohabitent avec humains et orcs, mais il y a un peu plus. Les sorts très bestiaux, les habits qui oscillent entre tenues médiévales et peaux de bêtes, les tatouages faciaux de certains personnages et la violence débridée des affrontements ajoutent une touche de primitivité à la sauce qui finit par donner au jeu une réelle identité visuelle.

Choose your collector

Au delà de nouveaux visuels, instants de gameplay, et aperçus de lore, le dernier trailer dévoile surtout une date de sortie. Crimson Desert sortira sur PC (Steam), Playstation 5, Xbox Series et Mac le 19 mars 2026, dépassant sa fenêtre de sortie initiale de 2025, et se déclinera en plusieurs versions. Le jeu sera proposé à 70€ avec des bonus pour les précommandes ainsi que pour ceux possédant la version PS5. À cela s’ajoutent deux versions collectors :

L’édition deluxe à 90€, incluant un steelbook deluxe, une carte de Pywel, une lettre du développeur, une Broche Greymane, la tribu de Kliff, 3 écussons et trois cartes photo de personnages. En jeu, un bouclier, une armure et un harnachement exclusifs seront offerts.

L’édition collector à 280€, incluant un diorama de 43 cm de Kliff se battant contre l’Étoile Dorée, un steelbook collector, et tous les objets de l’édition Deluxe hormis le steelbook deluxe. En jeu, une série d’armes, une lanterne et un harnachement s’ajoutent aux cadeaux de l’autre édition.

L’édition collector ne conviendra pas à toutes les bourses, mais le diorama semble de très bonne facture, et l’Étoile Dorée étant montrée plusieurs fois dans les trailers, son affrontement avec Kliff méritera certainement une version physique. Peu importe la version choisie, Crimson Desert est très attendu et annonce peut-être un premier jeu solo à succès pour Pearl Abyss.