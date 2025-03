Microsoft – Copilot for Gaming, l’IA qui veut jouer avec vous

Microsoft a récemment dévoilé Copilot for Gaming, une fonctionnalité d’assistance par intelligence artificielle, initialement réservée aux membres du programme Xbox Insiders et accessible uniquement sur mobile pour le moment. Cette annonce, qui n’a pas grandement convaincu les joueurs pour le moment, suscite cependant quelques interrogations.

L’objectif de Copilot for Gaming est de fournir une assistance personnalisée aux joueurs, tant sur le plan matériel que logiciel. Par exemple, il pourrait expliquer comment récolter du bois dans Minecraft sans quitter le jeu, via des conversations textuelles ou vocales, ou aider à surmonter un obstacle difficile.

Un autre cas d’utilisation présenté est qu’il sera possible de demander à Copilot d’installer un jeu. Cependant, ce cas d’utilisation laisse perplexe, car la démonstration vidéo suggère un processus plus long et complexe qu’une installation classique.

Fatima Kardar, vice-présidente de la partie Gaming AI chez Xbox, a expliqué pourquoi ils ont décidé d’implémenter cet assistant IA :

Microsoft a également précisé que cette fonctionnalité était complètement optionnelle et désactivable, l’objectif étant de ne pas forcer la main au joueur :

« Ce n’est pas juste l’IA qui apparaît pour vous aider, il doit s’agir de l’IA qui apparaît au bon moment. Nous devons penser à l’expérience dans son entièreté, cette fonctionnalité ne doit pas être intrusive. »

Cependant, en l’état actuel, Copilot for Gaming semble offrir une assistance basique, voire même parfois contre-productive. Les commentaires sous la vidéo de présentation témoignent d’un scepticisme généralisé.

De plus, si l’intention d’aider les joueurs bloqués est louable, elle soulève des questions cruciales. L’aide apportée se limitera-t-elle à des instructions textuelles ? Ou s’agit-il des prémices d’une IA qui prendrait le contrôle de la manette pour vous, comme le ferait un joueur expérimenté auquel vous demanderiez de l’aide ? Parce que pourquoi s’arrêter à un texte expliquant comment farmer du bois dans Minecraft si l’IA peut prendre le contrôle et le faire directement ? Pourquoi expliquer comment surmonter un obstacle dans un jeu de plateforme plutôt que de laisser l’IA le franchir ?

Et dans ce second cas, où s’arrêtera l’évolution de cette fonctionnalité ? Sera-t-il possible à terme d’autoriser toutes les tâches de farming dans un RPG, ou encore la réalisation des quêtes quotidiennes dans des jeux comme Fortnite, afin de pouvoir faire autre chose en attendant et revenir jouer une fois la phase de grind passé ? Va-t-on se retrouver avec des parties online composées à 90% d’IA ?

Bien que Copilot for Gaming soit encore loin de ces dérives, son évolution future suscite des inquiétudes, surtout au regard des dernières actualités sur le sujet, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans les autres formes d’art. Il ne reste plus qu’à voir s’il restera un assistant textuel ou s’il évoluera vers quelque chose de plus utile, franchira-t-il la ligne rouge de l’intrusion et de la déresponsabilisation du joueur ?