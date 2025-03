PlayStation & IA – Aloy sera bientôt votre meilleure amie ! Comment ça, non !

Dans toutes les industries sur toute la surface du globe, l’intelligence artificielle ouvre une nouvelle ère. On le sait, le jeu vidéo n’est pas en reste mais Sony, avec son projet AI (Aloy Interactive), semble vouloir mener la danse dans son secteur.

Oui, Aloy sera bientôt votre meilleure amie… Selon The Verge, la firme japonaise développe un prototype permettant à Aloy, l’héroïne de la saga Horizon, d’interagir en temps réel avec les joueurs. Cette avancée repose sur des technologies comme Whisper (reconnaissance vocale), GPT-4 et Llama 3 (génération de dialogues), ainsi que Mockingbird (animation faciale). Une démonstration interne aurait été testée sur Horizon Forbidden West sur PC et PS5.

Cela vous rappelle quelque chose ? E3 2009, Microsoft et Peter Molyneux (PDG du studio maison Lionehead et tête de gondole de la firme à l’époque) présentent leur caméra interactive Kinect et dévoile Project Milo, une démo révolutionnaire permettant d’interagir avec un avatar, un jeune garçon, de manière réaliste. Ce projet prometteur, qui fascinait les joueurs par ses interactions naturelles, fut finalement abandonné par le studio.

Officiellement… car il s’agissait en fait d’une simple démonstration technique. Un angle commercial et marketing pour faire grimper les ventes de l’accessoire Kinect. Toutefois, Peter Molyneux révèle, lors de son annulation, que l’industrie du jeu vidéo n’était tout simplement pas prête technologiquement. Nous sommes presque 15 ans après et visiblement, l’industrie est cette fois dans les starting blocks.

L’IA au service d’une immersion inédite ? Si l’intelligence artificielle est déjà utilisée pour améliorer le comportement des PNJ, Sony pousse l’innovation plus loin. En permettant à Aloy de répondre librement aux joueurs, la firme pourrait certainement redéfinir les interactions vidéoludiques et offrir une immersion inédite.

L’objectif de Sony est clair : se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel, où les jeux narratifs et le cloud gaming prennent une place croissante. Une IA conversationnelle pourrait devenir un argument fort pour les exclusivités PlayStation, rendant les personnages et les évènements plus vivants et interactifs et les scénarios plus dynamiques.

Si cette innovation suscite l’enthousiasme, elle soulève bien évidemment aussi des inquiétudes. C’est déjà un débat depuis des années mais les dernières avancées donnent un sérieux coup d’accélération. Très clairement, l’industrie est passée de l’expérimentation à l’application.

De nouveau, les acteurs de doublage pourraient voir leur métier menacé par des personnages capables de générer des dialogues en temps réel. Les scénaristes devront relever le défi de maintenir une cohérence narrative lorsque les dialogues ne seront plus entièrement préécrits. Une équation à plusieurs inconnues pour le joueur mais aussi pour le secteur, jamais très loin d’ouvrir la boîte de pandore.

Sony devra également prouver que cette IA interactive est plus qu’un simple gadget. L’intérêt réel pour les joueurs dépendra de la fluidité des interactions et de leur apport concret à l’expérience de jeu. Évidemment, et c’est peut-être le plus important, on perçoit aussi toutes les possibilités qu’une telle technologie pourra offrir aux personnes en situation de handicap et n’ayant pas la motricité nécessaire pour maintenir une manette entre les paumes de leurs mains.

Si le test avec Aloy s’avère concluant, Sony pourrait étendre cette technologie à d’autres licences comme God of War ou The Last of Us. L’IA pourrait aussi enrichir les PNJ secondaires en rendant les mondes ouverts plus dynamiques et interactifs.

Reste à savoir si cette avancée marquera une révolution durable ou restera une expérimentation sans lendemain. Sony explore un futur prometteur, mais le succès dépendra de la manière dont les joueurs adopteront cette nouvelle forme d’interaction.

Et puis, qui sait ? À une époque où les personnages secondaires abreuvent le joueur de détails insignifiants, de commentaires inutiles ou d’assistance imposée, cela sera enfin l’occasion de pouvoir se retourner vers Aloy ou même Dina pendant une partie de The Last of Us 2, ou mieux encore vers Atreus, le fils de Kratos, et de leur dire « Mais tu vas pas la fermer ! »