Cendres – Un avenir pas rose, un trailer tout en gris

Parmi la litanie de trailers déjà vus diffusés lors de l’Opening Night de la GamesCom, hier soir, on a quand même réussi à faire quelques petites découvertes prometteuses. Cendres, A Survival Journey est de celles-là.

Avec une esthétique faite tout de gris, le jeu dénote clairement des titres à explosion de couleurs et de lumières venus célébrer l’arrivée de la next-gen. Il faut dire que le temps n’est pas à la fête : deux cents ans après les premières catastrophes géologiques, l’humanité est une espèce en voie de disparition. Dans cet environnement post-apocalyptique, Cendres met en scène The Section, un petit groupe d’éclaireurs parti en quête d’un abri pour son peuple.

Avec une telle thématique, on ne s’y serait pas trompé, le jeu sera un survival où il s’agira de gérer ses ressources (équipements, médicaments, nourriture…) afin de tenir le voyage. Mais ce n’est pas tout, car à l’instar d’un Rick Grimes dans un autre monde post-apo, le groupe sera soumis à de difficiles choix moraux qui le conduiront à l’une des 34 fins possibles.

Outre The Walking Dead, les références qui habitent Cendres comptent aussi les fameux Livres Dont Vous Êtes le Héros, de l’aveux même du co-fondateur des studios Nameless XIII, qui signent le jeu.

« Nous sommes de grands fans des ouvrages du type « Livre dont vous êtes le héros » et nous voulions combiner leurs particularités avec l’interactivité d’un jeu vidéo (…) Nous trouvons que le cadre post-apocalyptique permet de confronter les joueurs à leur propre moralité, dépouillée de toute règle ou jugement du monde extérieur. Le jeu consiste à se remettre en question mais également à questionner ses propres actions et décisions face à des choix complexes qui ne sont jamais noirs ou blancs – c’est un peu comme fouiller dans les recoins de votre propre conscience et découvrir ce qui se cache dans l’ombre »

– Hervé Bonin, co-fondateur de Nameless XIII.