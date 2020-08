Fiche de Perso #9 – Alain Damasio, auteur SF adulé, fondateur de Dontnod

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Aujourd’hui, nous nous arrêtons un peu sur le portrait d’Alain Damasio, figure majeur de la littérature SF contemporaine française, et fondateur des studios Dontnod (Remember Me, Vampyr, Life is Strange…).

Ça pour un fun fact…

Alors oui, nous aussi quand on a eu vent de l’info, on a été suffisamment surpris pour se dire que ça valait bien une Fiche de Perso ! Revenons donc un peu sur la carrière de l’auteur avant de parler jeux vidéo…

Alain Damasio est un nom qui devrait parler immédiatement à tout amateur de science-fiction. Né en 1969 à Lyon, il accède à la reconnaissance nationale et internationale avec la sortie de La Horde du Contrevent, roman-monde d’un peu plus de 500 pages (700 pour la version poche) vendu à plus de 160 000 exemplaires et vainqueur du Grand Prix de l’Imaginaire en 2006 (un prix qui a déjà couronné Antoine Volodine, Jean-Marc Ligny, Pierre Bordage ou Maurice G. Dantec, et que Damasio recevra à nouveau en 2020 pour Les Furtifs).

La Horde du Contrevent raconte l’expédition de La Horde du titre pour remonter à l’origine du vent qui souffle en permanence sur leur monde. Une Horde composée de 23 membres dont il se dit qu’elle pourrait bien être la première à remonter à la source de tous les vents…

L’ouvrage est ainsi une sorte de road-movie survivaliste, empruntant autant à Mad Max qu’au steampunk dans ce monde où le Vent est tout autant menace que source d’énergie. On y apprend d’ailleurs à lire le Vent, c’est l’une des originalités de l’œuvre, qui utilise des signes de ponctuation pour raconter le Vent.

Notre titre parlait d’auteur “adulé”. La réception de La Horde du Contrevent n’y est pas pour rien. Damasio a consacré plusieurs années de sa vie à l’écriture du roman, puis a connu diverses péripéties pour le faire publier : l’éditeur qui le soutenait est malheureusement décédé entre-temps, compliquant la situation d’un ouvrage jugé « difficile » par la profession. Une situation qui finira de convaincre l’auteur de monter sa propre structure, les Éditions La Volte, pour publier son livre. À raison : La Horde du Contrevent est un succès immédiat, autant public que critique. Libération en parle ainsi comme du “roman de science-fiction français le plus important de la dernière décennie”.

Mais le roman ne fait pas l’unanimité. Parmi les critiques à son encontre, on trouve des accusations de sexisme et de prétention. Et il est vrai que les membres féminins de la Horde ne s’occupent que de la cuisine, du linge, ou de faire des enfants… C’est aussi une fille qui sera la première à craquer, et à devenir un poids pour le reste du groupe… Quant à la prétention, outre un style très particulier, on assiste notamment à une longue scène de joutes verbales basées sur les exercices de l’OuLiPo, tenant lieu dans l’histoire de combat de gladiateurs, et qui ne semble n’avoir pour intérêt que de mettre en scène la maestria auto-proclamée de son auteur…

« La base du jeu, c’est être face au vent » – Alain Damasio

En 2008, Alain Damasio fait partie du club des 5 fondateurs de Dontnod (aux côtés d’Aleksi Briclot, Hervé Bonin, Jean-Maxime Moris et Oskar Guilbert). Il y assure la direction narrative, dont on sait la place centrale qu’elle occupe dans les jeux du studio. Il rédigera ainsi la bible narrative servant de toile de fond à Remember Me, premier gros jeu de Dontnod.

Etonnant ? Pas tant que ça quand on réalise l’idée que se fait l’auteur de son métier. Voici ce qu’il déclare à Libération dans une interview accordée au journal en 2015 :

« Pour moi, effectivement, le roman n’est qu’une des adaptations de la mythologie que j’ai créée. Je l’ai compris récemment en travaillant d’autres univers, comme pour mon nouveau projet, Les Furtifs. Je l’ai créé comme une mythologie. On appelle ça la mythopoïèse. En stricte étymologie, je suis un mythopoète, un fabricant, un forgeur d’univers. Je crois que c’est ma force créative. J’aime créer des concepts puissants pour les développer d’un point de vue narratif sur différents supports. »

Après Remember Me, qui a remporté le prix du scénario aux Paris Games Awards de 2013, Damasio a joué le rôle de consultant narratif pour le premier épisode de Life is Strange. Il a depuis laissé sa place chez Dontnod pour se consacrer à l’écriture de son dernier roman, Les Furtifs.

Une adaptation de La Horde du Contrevent en jeu vidéo a été tentée par les studios Forge Animation qui n’a pas réussi à obtenir les fonds nécessaires au projet. En 2016, un groupe d’étudiants lyonnais a réalisé une adaptation du roman dont on peut encore avoir un aperçu sur YouTube.