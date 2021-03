CD Projekt – Transformation des studios ou damage control camouflé ?

La plaie Cyberpunk 2077 est encore bien ouverte pour CD Projekt. L’échec catastrophique du lancement du jeu, ainsi que le delta infini qui sépare les promesses et la réalisation ont sensiblement, et durablement, entaché l’image du studio polonais auprès des joueurs et des investisseurs.

Et le dernier patch en date, sorti il y a quelques jours, et pourtant conséquent – 32 GB, tout de même ! – n’a pas fini de régler les problèmes du jeu…

Alors depuis décembre 2020 chez CDPR, c’est l’opération damage control. L’objectif principal des studios depuis quelques mois est de tenter de réparer au maximum la casse, et de limiter les dégâts. Ça vaut pour Cyberpunk 2077, qui reçoit correction sur correction, mais aussi pour l’image du studio. Pas de patch pour cette dernière, mais des campagnes de com’, plus ou moins habiles, plus ou moins efficaces. C’est ainsi qu’on a eu les excuses des responsables du studio dès la mi-décembre. Et aujourd’hui, le studio nous joue le couplet très Sarkozyen du « j’ai changé ».

Un communiqué de presse sous la forme d’une longue vidéo de presque 30 minutes vient nous présenter les évolutions que le studio va connaître ces prochains mois. Si le RPG solo reste la priorité du studio, ce dernier travaille sur la possibilité d’introduire des fonctionnalités en ligne dans ses jeux (aussi bien The Witcher 3 que Cyberpunk 2077), sans donner plus d’information sur ce que pourraient être ces fonctionnalités.

Moins de marketing, et plus de transparence. Les responsables du studio promettent des campagnes publicitaires plus courtes, plus proches de la date de sortie des jeux, en présentant ces derniers sur toutes les plateformes sur lesquelles ils sortiront. Clairement, CD Projekt nous promet ici avoir appris des erreurs de Cyberpunk 2077. On ne demande qu’à les croire. On demande à voir, aussi…

Changement majeur dans le mode de fonctionnement même du studio, les équipes de développement seront organisées de façon plus «agile», comme on dit en management. C’est-à-dire qu’elles seront plus polyvalentes, et à même de passer d’un aspect du développement à un autre. Ceci devrait permettre d’éviter, toujours selon les responsables du studio, que les prochains jeux puissent tourner aussi mal sur les anciennes consoles. Une promesse qu’on imagine facile à tenir, surtout qu’il y a très, très peu de chances pour que le prochain jeu de CD Projekt sorte sur PlayStation 4…

Enfin, le studio n’oublie pas de parler de ses équipes, même s’il passe un peu à côté de son sujet. « CD Projekt restera un lieu de travail inclusif et pro-diversité ; nous voulons aller plus loin pour le bien-être de nos employés et leur fournirons des possibilités d’évolution personnelles et professionnelles. » déclare Adam Badowski, à la tête de studio. Non, nous non plus nous n’avons pas entendu le mot «crunch»… !!

Alors véritable engagement, ou campagne destinée à rassurer fans et financiers ? Probablement un peu des deux…