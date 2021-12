CD Projekt commence à négocier avec ses investisseurs

On a commenté maintes et maintes fois les déboires, les complications et les réjouissances de CD Projekt vis-à-vis de son Cyberpunk 2077. Après avoir commencé à respirer suite aux avis positifs qui commençaient à émerger ces derniers temps, la réalité est tout autre. Le studio est loin d’en avoir fini avec le fiasco. Car qui dit AAA dit aussi énorme budget, et qui dit départ foiré, dit aussi investisseurs en colère. Et pour cause, le studio polonais se ramasse encore aujourd’hui des procès judiciaires pour son jeu loin d’être aux normes de qualité prévues.

Car oui, nous en tant que joueur, on joue au jeu, et si on est content, on profite du jeu de notre côté, et si on n’est pas convaincu, on va dans le pire des cas demander un remboursement. Mais dans le cas des investisseurs, étant donné les sommes astronomiques engagées, ils demandent forcément des comptes au studio en retour. Ils doivent faire du profit. Et quand ils estiment « avoir été mal informés sur l’état du jeu », ils se sentent obligés d’attaquer le studio en conséquence.

Aujourd’hui, après toutes ces péripéties, CD Projekt essaie tant bien que mal de régler toutes ces procédures, sans passer par un procès, qui pourrait durer des années. Ce mercredi, le studio polonais a été informé que les procédures seraient suspendues, et que les parties entreraient en négociations pour obtenir un potentiel accord à l’amiable.

On commence à voir un peu tout ce remue-ménage d’un mauvais œil. D’un côté, le jeu avait été enlevé, puis remis en ligne sur le PlayStation Store, puis le studio avait annoncé en juin dernier qu’il trouvait le jeu dans un état assez « satisfaisant », une affirmation assez discutable en somme. Au fil du temps, on a l’impression de suivre les différentes saisons d’une mauvaise télé-réalité. Dans un monde utopique, CD Projekt devrait simplement se concentrer sur la réparation de son jeu pour qu’il soit à la hauteur de nos attentes à nous, les joueurs, et ne pas s’empêtrer dans des problèmes judiciaires.

Mais il ne faut pas jeter la pierre au studio sans mentionner le travail indéniable des développeurs. Alors oui, en juin dernier, ils avaient annoncé que le jeu était satisfaisant, mais c’est tout juste récemment qu’on a commencé à avoir des retours positifs sur le jeu. Et en ayant appris de leurs erreurs, ils ont reporté les versions next-gen, sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X, pour début 2022. Une décision qui semble faire l’unanimité chez les développeurs comme les membres administratifs du studio, ces derniers étant à l’origine du fiasco de Cyberpunk 2077, en faisant la sourde oreille aux préventions des développeurs. Cette nouvelle fait clairement du bien. En espérant qu’un jour, le jeu soit à la hauteur de toutes ces histoires…