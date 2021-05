CD Projekt Red s’enfonce dans la tourmente juridique !

On peut dire que le studio polonais CD Projekt Red fait parler de lui ces derniers temps, entre le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, les différents départs qui ont affecté le studio ainsi que la plongée en bourse des actions. Et pour faire le lien avec ce qui va suivre il s’agit bien aujourd’hui d’argent dont nous allons parler.

Une décision prise par Sony a eu un effet catastrophique sur les ventes et les rentrées d’argent de CD Projekt Red. La mise en vente d’une version buggée au possible sur la version désormais old-gen de Sony avait complètement plombé les ventes puisqu’un accord pour le moins rarissime avait été trouvé pour les joueurs. Sony avait donc retiré Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store et avait ainsi donc permis le remboursement d’un produit dématérialisé (chose que l’on pensait impossible).

Cette entrée en matière avait donc asséné un grand coup de massue au studio polonais qui se retrouvait sous les feux des projecteurs d’une manière bien négative, CDPR à l’heure actuelle ne sachant toujours pas quand les aventures de V seront de retour sur le store de Sony. Mais les mauvaises nouvelles se suivent et ne se ressemblent pas puisque CDPR a été assigné en justice par ses propres investisseurs !

Ces mêmes investisseurs reprochent un manque de transparence de la part de l’équipe des développeurs qui apparemment n’aurait pas jugé utile de dévoiler les bugs ainsi que la “qualité” graphique du jeu sur la PS4 et Xbox One. Ces derniers se sentant donc lésés ont décidé d’utiliser les voies juridiques pour tenter d’amortir le capital engagé et être dédommagés au vu du préjudice pécunier dont ils ont été victimes. Rosen Law Firm a donc été choisi pour représenter les investisseurs et tenter de récupérer des dommages-intérêts. Pour information il s’agit d’un cabinet d’avocat mondialement connu et spécialisé dans le droit des investisseurs.

Voilà donc une bien mauvaise nouvelle qui vient encore entacher l’image de CD Projekt Red, la parution des différents patchs pourrait peut-être relancer la machine économique du studio polonais avec le retour de Cyberpunk 2077 sur les différents stores ? En espérant que cette affaire au tribunal ne vienne pas à bout du studio, auquel cas nous pourrions malheureusement peut-être devoir faire une croix sur les versions new-gen de V et de Géralt de Riv par exemple. Affaire à suivre !