Cyberpunk 2077 x SteelSeries – L’audio façon Night City

En attendant la sortie de Cyberpunk 2077, décalée de la semaine dernière (snif !) à septembre prochain, certains rêvent à ce qui sera la toute dernière Xbox One produite en série limitée, aux couleurs du jeu de CD Projekt. D’autres lui reconnaissent certes ses qualités graphiques, mais sont déjà équipés – il faut dire que dernièrement, la console a été (et est toujours) au cœur d’opérations promotionnelles particulièrement intéressantes visant à écouler les stocks.

Néanmoins, pour les joueurs souhaitant fièrement arborer les couleurs de Cyberpunk 2077, SteelSeries, fabricant d’accessoires gaming premium, a un plan B. La marque sort en effet deux casques audio et une série d’accessoires cosmétiques brandés Cyberpunk en partenariat avec CD Projekt

C’est son modèle Arctis 1 Wireless qui est décliné en deux modèles. En premier lieu, l’édition Johnny Silverhand, avec le logo de son groupe, les Samouraï : un masque de démon inspiré du kabuki. Le casque sera proposé également en version Netrunner, inspiré par le groupe de hackers du même nom. Le casque Arctis 1 Wireless est, comme son nom l’indique, un casque sans fil (même si une connexion filaire reste possible) disposant d’un système supprimant la latence grâce à un dongle propriétaire qui se connecte en USB-C.

Si les éditions Cyberpunk sont produites pour aller de paire avec la Xbox One série limitée, les casques sont néanmoins aussi compatibles avec la PlayStation 4, les PC, les appareils Android et la Nintendo Switch. Parmi les autres features du casque, on note un micro amovible (bonne idée pour qui souhaite utiliser le casque pour écouter de la musique dans le métro, par exemple) à élimination de bruit, et des transducteurs haute performance, les mêmes que sur le casque haut de gamme de la marque.

Déjà équipé SteelSeries ? La marque sort également une collection d’accessoires esthétiques pour les casques Arctis Pro, aux couleurs des grandes corporation de l’univers de Cyberpunk 2077 : Arasake, Militech, et Kang Tao. Les kits contiennent Un bandeau intérieur/extérieur et deux plaques magnétiques.

Le casque Arctis 1 Wireless Johnny Siverhand sera une exclu Best Buy pour le Royaume-Uni… Il va falloir ruser pour l’obtenir. La version Netrunner sera distribuée par la Fnac ou sur le site de SteelSeries au prix de 129,99€ – un prix qu’on juge raisonnable au vu de la qualité du matériel. Les kits optionnels sont eux vendus un peu cher : 39,90€.