Carry1st, l’éditeur africain dans le viseur de Sony

Les ambitions de Sony ne connaissent pas de limites géographiques, et c’est cette fois au continent africain que l’éditeur japonais s’intéresse. On apprend ainsi que le Sony Innovation Fund a décidé d’investir dans le studio sud-africain Carry1st, leader de son marché et qui officie principalement dans le domaine du jeu mobile.

Cela peut paraître un peu étrange pour le fabricant de la PlayStation de s’intéresser ainsi à un développeur de jeux mobiles, mais ce serait oublier qu’en Afrique, c’est en effet essentiellement sur smartphones que le jeu vidéo s’épanouit. On pourrait d’ailleurs en dire autant de l’Inde, où Sony a décidé l’an dernier de lancer son incubateur Hero Project après une première promotion chinoise.

Là où l’objectif affiché du Hero Project est d’inciter les studios à développer pour la PlayStation, un tel plan n’a pas encore été détaillé en ce qui concerne l’Afrique, mais on peut supputer des intentions similaires. Cordel Robbin-Coker, PDG et cofondateur de Carry1st, relève ainsi :

« Nous croyons dur comme fer que l’Afrique contient un potentiel cruellement inexploité côté consoles. »

De quoi laisser penser qu’il y verrait bel et bien un nouveau territoire à conquérir pour la console de Sony, sur lequel il serait temps de se positionner dès à présent.

Lancée en 2016, l’initiative du Sony Innovation Fund a une large visée culturelle, participant non seulement au soutien du jeu vidéo, mais aussi à celui du cinéma et de la musique. Le continent africain est officiellement rentré sur sa feuille de route en octobre 2023, avec un budget alloué d’un montant de 10 millions de dollars. On ignore combien ont été investis dans ce rapprochement avec Carry1st, ni quelles sont les applications concrètes de celui-ci, qui semblent encore rester à préciser.

Notons qu’en plus d’être le plus gros éditeur sur son continent et d’avoir réussi à lever pas moins de 60 millions d’euros, Carry1st a également mis en œuvre sa propre solution de paiement, Pay1st. Celle-ci permet de considérablement faciliter l’accès au marché africain en gérant ses spécificités, territoire par territoire, et en permettant aux joueurs locaux de payer sans passer par des revendeurs, comme cela se fait encore beaucoup dans la région.

Il semble donc que Sony se soit trouvé un partenaire de choix avec Carry1st qui lui permette d’aller au-devant d’un large vivier de joueurs. Par ailleurs, ce n’est là que le premier pas dans une stratégie africaine plus large que l’on devrait voir se développer dans les années à venir.