India Hero Project – Sony à la conquête des studios indiens

En 2016, Sony avait lancé le China Hero Project, un incubateur visant à accompagner la montée en puissance des studios de jeux chinois en les soutenant au cours du développement de jeux à destination de la Playstation. Celui-ci, actuellement dans sa troisième phase, a d’ores et déjà donné lieu à une quinzaine de titres parmi lesquels on compte ANNO: Mutationem, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, In Nightmare ou encore Hardcore Mecha. La firme japonaise entend désormais étendre l’initiative en lançant le India Hero Projet afin de repérer et patronner des développeurs émergents en Inde.

Hector R. Fernandez et Radhika Thakur, opérant respectivement au marketing et aux investissements chez Sony Group Corp, ont déclaré à ce sujet :

« Par le biais du mentorat, de la formation et de l’investissement dans des projets, Sony et PlayStation s’efforcent d’abaisser les barrières à l’entrée et de mettre en valeur les talents les plus incroyables qui émergent de l’Inde. »

Les studios de toute taille sont donc dès maintenant en mesure de répondre à l’appel à projets lancé à cette occasion, pour lequel ils peuvent candidater avec tout type de jeux (à l’exception des jeux d’argent et de ceux proposant un contenu explicite). La seule condition est d’être basé en Inde, et de pouvoir s’inscrire en tant que « PlayStation Registered Developer ». A la clef : des financements, un appui en vu d’une montée en compétences et la possibilité d’être publié par Sony. Le India Hero Project prolonge de fait les efforts de l’éditeur en faveur d’un renouvellement de l’industrie vidéoludique via la valorisation de créateurs d’horizons variés.

Au-delà des connaissances et des ressources financières mises à disposition par son initiateur, le India Hero Project est par ailleurs susceptible d’avoir des retombées indirectes pour les studios qui en bénéficient, ne serait-ce qu’à travers le coup de projecteur qu’il constitue. Ainsi, suite à sa participation au China Hero Project, Surgical Scalpels Studio a notamment profité d’un investissement du géant Tencent. Il y a également beaucoup à gagner pour Sony, qui à travers cette démarche se donne d’une part les moyens d’identifier les perles de demain et de les amener à développer pour sa console, et montre d’autre part patte blanche auprès de pays représentant des marchés conséquents en collaborant avec les acteurs locaux.

Il faut néanmoins espérer que le programme India Hero Project saura tirer les leçons de son équivalent chinois, dont les premiers résultats se sont révélés mitigés. En cause selon certains : un accompagnement insuffisant en termes d’édition, Sony ne s’engageant pas quant à la distribution des jeux produits dans ce cadre. A cet égard, pas de promesses non plus dans la version indienne de l’aventure, mais gageons que la firme aura du moins plus conscience des enjeux qui découlent de ce modèle, et saura mieux les prendre en compte dès la première phase.