In Nightmare – Le cauchemar se dévoile dans un nouveau trailer inquiétant

Dévoilé en 2019 lors du China Hero Project par Sony, In Nightmare revient faire parler de lui puisqu’il semble avoir réussi à trouver un éditeur afin de viser une sortie cette année. Le programme lancé par Sony en 2017 partait d’une intention de s’implanter sur le marché chinois, en soutenant les studios locaux indépendants. Depuis l’annonce de ces différentes exclus PS4, les dates de sortie semblent s’éloigner de plus en plus à l’exception de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch et de son trailer apparu l’été dernier.

Ainsi c’est Maximum Games qui s’associe avec Magic Fish Studio, qui est derrière le développement du titre, afin de publier In Nightmare cette année. Ce jeu d’horreur indépendant nous avait marqué par sa direction artistique et ses mécaniques de gameplay entre le puzzle-aventure et l’infiltration. Ainsi nous suivrons les aventures d’un jeune garçon plongé dans un cauchemar, provoqué par des évènements de sa vie réelle, et qui aura pour but d’échapper aux monstres qui l’entourent.

Le trailer dévoilé vendredi nous montre d’avantages de séquences de gameplay et il est difficile de ne pas penser à d’autres titres horrifiques devenus célèbres. Ainsi l’ambiance angoissante de la ville, les créatures aux démarches inquiétantes et le tableau décrépit nous rappelle de longues heures passées à fuir les horreurs de Silent Hill. De plus, la vue en troisième personne et les énigmes à résoudre nous renvoient quant à eux à Little Nightmares.

Ainsi, In Nightmare ne dispose pas encore de date de sortie précise mais devrait arriver au cours de l’année 2021. On espère que le jeu sera disponible avant le mois d’octobre, saison propice aux jeux d’horreur en tout genre. De plus amples informations devraient voir le jour dans les mois à venir mais pour le moment nous ne pouvons que profiter de ce nouveau trailer que l’on vous laisse découvrir ici.