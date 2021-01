Little Nightmares – Un premier opus offert et une démo pour le second

Jamais explorer ses cauchemars n’aura été aussi agréable qu’à travers l’aventure proposée par Little Nightmares. À la fois terrifiant et enchanteur, le titre développé par Tarsier Studios avait su séduire lors de sa sortie, tant la presse spécialisée que le grand public. Et alors que dans moins d’un mois, sa suite nous ouvrira à nouveau la porte des cauchemars, la plateforme Steam propose le premier opus gratuitement jusqu’au 17 janvier. Si vous vous êtes immédiatement rendu sur la page Steam de Little Nightmares, vous vous êtes surement étonné de constater que le jeu est toujours payant. C’est parce qu’il faut au préalable s’inscrire sur le site de Bandai Namco, éditeur du titre, afin de récupérer une clé d’activation à utiliser sur la plateforme de Valve.

Vous pourrez alors vous plonger, d’abord dans le noir complet avec une tasse de boisson chaude, puis dans l’aventure horrifique qu’est Little Nightmares. Vous y incarnerez une jeune fille au ciré jaune, perdue sur un bateau bien étrange et dont la traversée la mettra face à ses plus terribles cauchemars. Une ambiance oppressante impeccable et beaucoup de frissons pour cette aventure hélas bien trop courte (Pour plus d’informations sur le jeu, l’on vous renvoie à notre test).

Fort heureusement, Little Nightmares II, prévu pour le 11 février 2021, n’est vraiment plus très loin. Et si l’attente est vraiment trop insupportable, une démo du futur titre est, elle, déjà disponible. Sur PC depuis le mois de décembre 2020, la voici qui fait son entrée sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch. L’occasion de découvrir ce nouveau cauchemar aux coté de Mono, nouveau protagoniste perdu dans un monde étrange et macabre. Il pourra néanmoins compter sur la jeune fille au ciré jaune qui est aussi de retour, bien que cette fois-ci contrôlée par l’IA.

Little Nightmares II promet d’ailleurs de baser son gameplay d’avantage sur la coopération des deux enfants. Une coopération plus que nécessaire pour affronter les monstrueux habitants de ce monde, tels que le chasseur ou la maitresse.

Ainsi donc, si vous êtes amateur de bon frissons, il serait dommage de manquer ses deux offres. Little Nightmares II, quant à lui, sortira le 11 février 2021 sur PC, Playsation 4, Xbox One et Switch. Et plus tard sur PS5 et Xbox Series X via une mise à jour annoncée comme gratuite.