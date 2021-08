African Game Dev Prototype Fund – Pour que l’Afrique ne soit pas le continent oublié du jeu vidéo

L’Afrique ne restera pas longtemps la grande oubliée de la scène vidéoludique mondiale. En tout cas, c’est le but que s’est fixé un groupe de développeurs indépendants associé au GIA (Games Industry Africa) en annonçant la création de l’African Game Dev Prototype Fund, une initiative visant à financer et à soutenir les développeurs de jeux vidéo indépendants opérant sur le continent Africain.

Those Awesome Guys (Deepest Chamber, Monster Prom), Toge Productions (Rising Hell), Raw Fury (Backbone, Call of the Sea) et Annapurna Interactive (Outer Wilds, le futur Stray), entre autres noms, se sont donc réunis autour du projet de donner au vivier de talents qu’est l’Afrique la lumière qu’il mérite. Vous en doutez ? Allez donc faire un tour sur itch.io et vous vous rendrez compte de la qualité créative des indies made in Africa.

Si du point de vue de la création, l’Afrique n’a rien à envier aux autres continents, c’est bien du point de vue de l’industrie et des financements que le bât blesse. Les développeurs y sont confrontés à d’innombrables difficultés afin de concrétiser leurs projets. C’est pourquoi le fonds African Game Dev Prototype (AGDP) a été créé. Avec l’appui du Games Industry Africa et de The Indie Houses, l’AGDP espère fournir un appui financier pour permettre aux créateurs du continent de donner corps à leurs idées.

Concrètement, le fonds AGDP offrira jusqu’à 10 000 dollars aux studios indépendants afin de les aider à lancer de nouveaux projets, avec pour attribution principale de soutenir le développement de démos ou de “vertical slices” de jeux (sorte de prototype très avancé et jouable de 10 à 20 minutes, idéal pour vendre un projet auprès des éditeurs). Tout studio créé en Afrique ou dont l’effectif compte 75 % d’employés africains pourra demander ce financement.

Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’un prêt : les studios retenus n’auront pas à rembourser les sommes qui leur seront attribuées, même si celles-ci seront versées en plusieurs fois au fur et à mesure que le projet atteindra les étapes convenues d’un commun accord. Une méthode de financement qui permettra également aux jeunes studios de pouvoir bénéficier de l’expertise de leurs mécènes, afin de pouvoir proposer le meilleur produit possible à d’éventuelles maisons d’édition.

Les studios cités en début d’article ont généreusement offert de coquettes sommes pour alimenter le fonds AGDP. Si l’un des projets développés dans le cadre du fonds African Game Dev Prototype Fund est mené à terme, petite compensation pour les mécènes : The Indies Houses aurait la priorité pour un contrat d’édition. Une initiative dont on espère voir les fruits dans les mois/années à venir, qui est aussi la preuve que le talent n’a pas de frontière.