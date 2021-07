Stray – De nouvelles (belles) images du félin cyberpunk

“Isidor le citadin / Dans la ville/ Crie Victoire…” Les joueurs de la génération Ulysse 31 ont surement encore en tête ces paroles des Entrechats, dessin-animé mettant en scène les aventures de chats de gouttière, et série animée dont on pourrait imaginer Stray (pour stray cats, “chats de gouttière”, justement) comme une adaptation un peu dark.

Les premières images encore plutôt mystérieuses, en même temps que l’idée même d’incarner un matou, nous avaient déjà bien emballés. On en sait désormais plus sur le jeu grâce aux images partagées hier par Anapurna Interactive lors de son premier showcase.

Signe de l’importance du projet pour l’éditeur, Stray a été présenté en toute fin de programme, juste avant l’autre gros titre de la maison, Outer Wilds, qui aura le droit à une extension surprise. On ajoute que le jeu est une création française, du studio montpelliérain Bluetwelve, fondé par deux anciens d’Ubisoft. L’occasion de se satisfaire pendant quelques ligne de la bonne santé du jeu vidéo français en ce moment, entre Flight Sim, Streets of Rage 4 ou l’attendu Deathloop.

Ces nouvelles images nous présentent donc un 3D platformer qu’on imagine comme plutôt classique (on confirmera manette en main), avec ce petit charme en plus qu’offre la possibilité d’incarner un félin. Une progression de plateforme en plateforme, émaillée de phases telle que la fuite en avant ou le parcours en chariot fou dont le genre est friand (voire récemment Little Nightmare 2 ou It Takes Two).

Des énigmes viendront pimenter l’aventure, tout comme des rencontres inattendues. Dans cet univers cyberpunk, le chat est en effet équipé d’un module lui permettant de communiquer avec les individus qu’il croisera. Module qui pourra aussi lui servir d’arme, à l’occasion.

Un gameplay qui promet ainsi d’être riche, dans un univers original et qui lorgne graphiquement du côté du AAA : voilà ce qui semble être les ingrédients de Stray. Un jeu qui, au fur et à mesure de ses présentations, continue d’attiser l’envie et la curiosité. L’impatience aussi, puisqu’il faudra attendre le début de l’année 2022 pour y jouer sur PC et PlayStation 4 et 5 en exclusivité console.