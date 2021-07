L’extension Outer Wilds: Echos of the Eye révélée au showcase Annapurna

Alors que Last Stop vient tout juste de sortir et qu’on attend des nouvelles du coloré Open Roads, Annapurna Interactive, figure de proue du jeu indé narratif (parmi d’autres genres), y est allé de son petit événement hier. Parmi les nouveautés donc, une extension pour son jeu d’exploration et multi-primé Outer Wilds intitulée Echoes of the Eye a été annoncée.

Le développeur du jeu, Mobius Digital, par l’intermédiaire d’Alex Beachum, a fait savoir qu’il s’agira de l’unique contenu additionnel tout en restant bien silencieux sur le gameplay et l’histoire, notamment l’intégration de cette dernière dans le récit originel qui traitait d’un monde en voie de disparition. Le trailer présenté ci-dessous reste dans la continuité de ce mutisme et entretient un mystère quasi-Kubrickien sur un fond musical dissonant, ni plus ni moins.

À chaud, on peut aussi s’étonner quelque peu que l’éditeur, plutôt habitué à chapeauter des projets originaux qui n’appellent pas forcément à une suite ou des extensions, prenne ici le contrepied de son ADN distinctif. Véritable coup de boutoir inattendu pour les amoureux d’exploration et d’aventure, il est vrai que le jeu de base avait détonné lors de sa sortie, faisant la nique aux AAA et autres stratégies d’éditeurs avides de free-to-play, essayant à tous prix d’obtenir leur propre Fortnite.

Quoiqu’en soit le résultat final, les friands de simulation délicieusement cosmique se donneront rendez-vous pour découvrir Outer Wilds: Echoes of the Eye le 28 septembre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One pour connaitre le fin mot de cette métaphysique des planètes sur fond de Big Bang (Theory). Pour les plus patients, le développeur a également confirmé que la version Switch était toujours d’actualité pour cette année.