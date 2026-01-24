Bully: The Scholarship vit encore dans le coeur des fans

Alors que Bully: The Scholarship Edition va bientôt fêter ses 20 ans, un mod online gratuit a fait son apparition le mois dernier grâce au Youtubeur SWEGTA. Du contenu exclusif inespéré pour les fans qui ont longtemps attendu de Rockstar Games un second opus. Malheureusement, Bully 2 n’est pas au programme et avec l’arrivée de GTA VI, le studio a déjà beaucoup à faire.

Une joie de courte durée

En décembre dernier, SWEGTA avait partagé en open source un nombre non négligeable d’ajouts en plus de son serveur online. Parmi eux, la possibilité de personnaliser ses véhicules, l’ajout d’une soixantaine de mini-jeux, un mode exploration libre et un mode RP. Cependant, l’apparition d’un message Discord a annoncé la fermeture du serveur courant de semaine dernière.

Pourquoi ? SWEGTA a sorti une vidéo explicative sur sa chaîne YouTube, afin de répondre aux questions. Il explique qu’il a reçu une lettre de Take Two Interactive lui demandant de cesser toute activité immédiatement et de mettre fin à son projet collaboratif lié à Bully: The Scholarship Edition. Il souligne que ce dernier a été partagé en open source et qu’il ne serait pas impossible qu’une autre personne se dévoue à poursuivre le travail.

Puisque l’aventure Bully se termine, le Youtubeur annonce qu’il a dans ses fourneaux plusieurs autres projets originaux. S’éloigner de la licence sur laquelle reposait tout son contenu, devrait lui permettre de canaliser son énergie vers des propriétés intellectuelles qu’on ne pourrait ni lui retirer ni lui interdire d’exploiter.

Bully: The Scholarship Edition a encore nombre de fans et continue de vivre grâce à sa communauté. L’espoir perdure : un jour, Rockstar Games exploitera le potentiel endormi de la licence, afin que les fans n’aient pas besoin de le faire à leur place…