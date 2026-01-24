tt

Bully: The Scholarship vit encore dans le coeur des fans

Fin du mod online pour Bully: The Scholarship Edition

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Bully: Scholarship Edition


    • Développeur :

      Rockstar New England

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 21/10/2008
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !