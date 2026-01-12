Les bonnes adresses parisiennes pour prolonger l’expérience jeux vidéo

Lassé.es de rester devant vos ordinateurs ou consoles en ces dimanches d’hiver ? Voici une sélection de bonnes adresses (bars, expositions, salles de jeux, concerts…) à Paris ou ailleurs pour vivre votre passion du jeu vidéo autrement! Seul.e ou à plusieurs, profitez d’une sortie originale ou d’un moment agréable, cocktail (ou mocktail) en main.

Rendez-vous à Paris et ses alentours

Si vous cherchez un bar à thématique pop culture où les cocktails sont délicieux, où des jeux de société sont à disposition et où l’ambiance est chaleureuse, voici Le Dernier Bar avant la Fin du Monde. Situé à Châtelet mais également à Lille, Le Dernier Bar avant la Fin du Monde possède, en plus d’une terrasse, deux grandes salles dont une au sous-sol. Avec son programme riche en soirées jeux, blindtests, tournois en tous genres, conférences et karaoké, on ne s’y ennuie jamais. La carte des boissons est variée avec des noms bien connus des aficionados de la pop culture et le menu change de thème tous les mois avec des nouveautés saisonnières. Une façon de découvrir de nouvelles saveurs même en étant un.e habitué.e des lieux!

Le Reset est un autre bar situé à Châtelet-les-Halles, et lui, vous propose de jouer à une trentaine de consoles (NES, Dreamcast, MegaDrive…) tout en sirotant un café ou une bière. Disposant de deux établissements l’un à côté de l’autre : le Reset Bar et le Reset Café, la place ne manque pas. Une multitudes de jeux seront à votre disposition ainsi que des bornes d’arcades et des PC, de quoi vous laisser hésiter un petit moment avant de faire votre choix. Le Reset possède également un programme bien chargé qui est mis régulièrement à jour sur leur site. Le café abrite une cabine de simulation de course automobile, une salle Guitar Hero ainsi qu’un karaoké sur écran géant!

À la Philharmonie de Paris (située à Porte de Pantin), se prépare une exposition qui va ravir les fans d’OST rétro comme récentes. Video Games & Music retracera l’évolution de la musique dans les jeux vidéo à travers des installations ludiques et interactives. L’exposition abordera les difficultés techniques rencontrées lors de la création musicale, le rayonnement culturel des bande sons et ses défis créatifs. Sans oublier leur popularité actuelle, qui, remplit des salles de concerts en quelques minutes. Video Games & Music vous embarquera dans une aventure sonore et divertissante du 2 avril au 1 novembre 2026. Les réservations ouvriront courant mars et les billets seront au maximum à 15 euros en tarif plein.

Pour rester dans l’univers mélodieux des OST, un concert orchestral pour fêter les 20 ans de World of Warcraft se tiendra le 8 mai prochain au Zenith de Paris. World of Warcraft : 20 Years of Music rendra hommage aux plus beaux morceaux de ce monument du jeu vidéo. Des hymnes guerriers et mythiques aux douces berceuses nous guidant à travers les capitales, replongez au cœur d’Azeroth avec nostalgie. Le concert symphonique durera 2h30 et les tarifs commencent à 44 euros. Vous pouvez réserver ici vos places dès maintenant.

Le musée du jeu vidéo a enfin ouvert ses portes à Arcueil dans le 94 (accès via le RER B) et avec sa collection s’élevant à 70 000 pièces, on risque d’en prendre pleins les yeux. Ce musée associatif porté par l’association MO5 propose une visite à travers le temps, de la naissance du jeu vidéo à aujourd’hui. La préservation et la transmission du patrimoine vidéoludique est le but principal du Musée du Jeu Vidéo. Avec le renouvellement de ses expositions et sa collection impressionnante, le musée espère devenir agrégé musée national. En attendant, vous pouvez y faire un tour pour la modique somme de 5 euros.

Si vous avez toujours rêvé de tester la réalité virtuelle avec vos potes, Eva vous propose de découvrir deux jeux en VR. L’un est un survival apocalyptique où vos skills seront mis à rude épreuve contre des zombies affamés et l’autre est un FPS compétitif. Les arènes de jeux font chacune 500m² et permettent donc une grande liberté de mouvement (on n’assure pas que vous n’assommiez sans faire exprès votre teammate…). Vous pourrez égalemet manger et boire sur place et jouer une petite partie de fléchette augmentée si le cœur vous en dit. Eva possède des salles à Beauchamp, Paris, Maurepas et aux Mureaux, mais aussi une cinquantaine de salles en France et en Belgique. Les prix varient selon les sessions et il est possible de souscrire à un Battle Pass si vous comptez vous y rendre relativement souvent pour tâter du mort-vivant.

Finissons ce petit tour des bonnes adresses avec l’Extra Life Café, un lieu alliant l’amour du jeu vidéo avec celui du manga. Un espace dédié au rétrogaming et une mangathèque fait de ce lieu un petit paradis pour les fans de ses deux univers. Entre tournois de cartes Pokémon, soirée Mario Kart World et soirée karaoké (petit plus, des petits cadeaux sont à remporter…) l’Extra Life Café sait animer et proposer des événements uniques. L’accès aux salles se fait grâce un forfait horaire avec boissons incluses et les places pour les soirées thématiques doivent être réservées en avance.

Que vous soyez amateur.ice de rétrogaming, mélomane passionné.e par les OST, joueur.se compétitif.ve ou simple curieux.se en quête d’une sortie originale, ces bonnes adresses offrent mille façons de vivre le jeu vidéo autrement. De quoi transformer un dimanche d’hiver en véritable aventure ludique, conviviale et mémorable.