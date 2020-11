La Belgique va incorporer des jeux vidéo dans son système éducatif

Peu à peu, les jeux vidéo font leur entrée dans les systèmes éducatifs européens. Bien plus qu’une simple évocation d’Assassin’s Creed par un professeur d’histoire geek à ses heures perdues, nous parlons ici de véritables intégrations dans le système scolaire. Une étape franchie tout d’abord par la Pologne, qui utilise le jeu This War of Mine pour l’éducation de ses jeunes pousses, et qui vient d’être rejointe par une Belgique décidément avant-gardiste sur le sujet.

Tout commence par une décision du Département de l’éducation et de la formation de la Communauté des Flandres, en Belgique, de commander le développement d’un outil nommé Game.Learn.Grow, qui permettrait l’utilisation de certains jeux dans les classes des écoles primaires et secondaires. Pour résumer, l’outil permettra de référencer différents passages de jeux vidéo, et d’en permettre l’expérience à des fins scolaires. Ainsi, de futurs petit(e)s chanceux(ses) pourront découvrir la Grèce Antique grâce à Assassin’s Creed Odyssey.

Bien entendu, les passages seront agrémentés de notions techniques à connaître, en lien direct avec le cours suivi. L’ISFE, la fédération indépendante qui représente les intérêts de l’industrie des jeux vidéo en Europe, se réjouit de cette nouvelle, rappelant que l’accès à l’industrie facilite la participation des étudiants et leur apprentissage, renforce le travail d’équipe et améliore l’agilité lors de la résolution de problèmes. Un constat partagé par David Verbruggen, porte-parole des Flandres :

“Nous espérons que ces outils conduiront la création d’une base de données mondiale en constante expansion avec un contenu qui peut prouver que les jeux vidéo sont venus dans les salles de classe pour y rester.”

De notre côté, on ne peut que saluer l’initiative d’un pays qui semble avoir compris avec un train d’avance les bons et les mauvais côtés du jeu vidéo, en atteste la position du gouvernement belge sur les micro-transactions. De plus, certaines études démontrent la valeur éducative des jeux vidéo, pour améliorer la mémoire par exemple, ou pour stimuler la créativité des joueurs. Il ne reste désormais qu’à la France d’emboîter le pas de son voisin.