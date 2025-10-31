Battle Arena Toshinden – Le retour d’une licence oubliée

Il y a des sagas qui durent dans le temps, avec plus ou moins de virtuosité. Mais, quand certaines arrivent à faire montre d’inventivité, d’autres (bien que toujours plébiscitées par le public) stagnent plus ou moins, apparaissant sous des traits dignes de faire consensus. Et puis, il y a l’autre catégorie : celle des séries éteintes et oubliées. Des licences qui, parfois, reviennent de manière un peu inattendue, à l’instar de notre intéressée.

Si on devait citer la liste de jeux de combats existants, ou ayant existé, Battle Arena Toshiden serait très probablement omis. Et pourtant, la licence est, et sera à jamais, à retenir parmi les pionniers du versus fighting en 3D. Elle n’a de plus on pas été gratifiée d’un seul, mais bien de quatre épisodes, ayant fait leur apparition entre 1995 et 1999. Ce qui met en évidence une certaine attirance du public pour cette dernière. Du moins, jusqu’au dernier opus, qui, semble-t-il, a fait une sortie de route déterminante.

2026 : année du retour

Et puis, il faut remarquer que celui qui accompagna le lancement de la PS1 dû faire face à un concurrent de taille dans le domaine, le cultissime Tekken qui, lui, commença sa légende quelques semaines après sur la même console de Sony. Et, entre une telle franchise et certaines autres non moins réputée (tel un Street Fighter par exemple), il fallait avoir de larges épaules. Mais dire que Toshiden a subi de plein fouet la concurrence serait un peu extrapoler. Peut-être qu’il ne faisait plus partie des plans de ses créateurs, tout simplement…

Qu’à cela ne tienne, la série n’est pas morte et est même sur le point de faire son grand retour. Et cela avec l’entremise du groupe qui vient d’acquérir les droits, Edia, qui semble avoir à cœur de donner certaines franchises venues du passé. L’éditeur japonais, ayant notamment dépoussiéré l’action RPG Valis, aura donc pour nouvel objectif les portages des trois premiers épisodes de la saga, attendus pour des sorties situées entre les années fiscales 2026 et 2027.

Une nouvelle qui sera certainement accueillie avec joie par les fans de la licence, qui n’auront pas eu ce plaisir depuis son intégration dans le line-up de la PlayStation mini de 2018. Quant aux autres, ce sera peut-être l’occasion en or de découvrir ces Battle Arena Toshingen, qui, on le souligne, a été l’un des premiers VS Fighting 3D à proposer dans son roster des combattants armés.