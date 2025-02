Banshee Games tente de raviver le jeu vidéo en Irlande

C’est par l’intermédiare d’un post LinkedIn que nous apprenions hier que l’éditeur Banshee Games s’est présenté à son public avec une profession de foi :

« Notre mission est d’élever la scène locale du jeu indépendant en accompagnant les talents et en les aidant à donner vie à leurs visions créatives. »

Une noble intention que nous mettons en avant ici, d’autant plus que le jeu vidéo irlandais (indépendant ou non) reste encore sous-représenté, les studios étant généralement rachetés avant de pouvoir s’imposer durablement. On peut citer l’excellent VVVVVV, qui fut en son temps une réussite critique, ainsi que Ready or Not, dont le succès fut plus fulgurant encore, atteignant le sommet des ventes sur Steam dès sa première semaine de sortie. Quelques noms sont également à connaître, comme Sean Murray (No Man’s Sky, VVVVVV), Llaura McGee (If Found…) ou encore Terry Cavanagh (Super Hexagon, Dicey Dungeons), qui ont su marquer l’industrie de par leurs créations.

Malheureusement, en dehors de ces quelques succès notables, la scène irlandaise n’a produit qu’une cinquantaine de jeux au fil de son histoire. Autant dire que Banshee Games a du pain sur la planche pour dynamiser un paysage encore trop discret.

Cela dit, le studio ne sort pas de nulle part. Bien que son équipe n’ait pas encore été dévoilée au public, on peut déjà saluer une première réussite : Crowded. Followed. Un jeu d’horreur au design rétro façon PS1, offrant une expérience intense d’une petite heure, dans lequel vous incarnez un personnage tentant d’échapper à un monstre au milieu d’environnements bondés. Le jeu a connu un succès critique, affichant 94 % d’évaluations positives et une estimation autour des 5 000 ventes.

Si la taille de l’éditeur a pu avoir un impact sur la portée du marketing, une chose est sûre : le travail du côté de l’édition a été fait avec sérieux. On retrouve notamment Chipzel à l’OST (Dicey Dungeons, River City Girls, Super Hexagon), ainsi qu’une finition très propre, qui a permis à son développeur, Night Dial, d’être nommé aux Horror Game Awards dans la catégorie Technical Achievement aux côtés de jeux ayant marqués l’année comme Mouthwashing, Lorelei and the Laser Eyes, mais aussi Silent Hill 2. Une belle promesse pour l’avenir à suivre avec intérêt.