Des nouvelles de Private Division, les anciens d’Annapurna Interactive dans le coup

C’est en novembre dernier que le géant de l’industrie Take-Two, ne possédant rien d’autre que Rockstar Games ou 2K Games, revendait sa filiale d’édition Private Division, ayant subi plus tôt dans l’année une lente agonie avec de multiples licenciements (aux côtés de Roll7). L’identité de l’acheteur restait jusqu’à maintenant inconnue, mais c’est aujourd’hui qu’on apprend que les anciens d’Annapurna Interactive semblent, eux aussi, dans le coup.

Selon des informations publiées par Bloomberg, l’acheteur serait Haveli Investments, un fonds de capital-investissement basé à Austin, au Texas. Si Take-Two n’a pas dévoilé les détails financiers de la transaction, il semble que Haveli ait de grandes ambitions pour le label.

L’entreprise prévoit de lancer une nouvelle structure éditoriale autour des projets actuels de Private Division, dont Tales of the Shire en mars, un projet encore non annoncé signé par le studio japonais Game Freak (Pokemon), ou encore Kerbal Space Program 2.

Rappelons que ce dernier a subi un sort tragique en juin 2024 : le studio à son origine, Intercept Games, fut fermé par Take-Two tout en retirant le projet à ses créateurs. Son ancien directeur créatif, Nate Simpson, ayant travaillé sept ans sur Kerbal Space Program 2, s’est exprimé en décembre via une vidéo cathartique sur sa chaîne YouTube. Une bonne façon pour nous de nous remémorer qui paie les pots cassés des puissants.

Le passage sous l’égide de Haveli ne sera pas sans conséquences pour le personnel de Private Division. Alors que l’entreprise comptait une vingtaine d’employés lors de son acquisition, certaines suppressions de postes sont déjà prévues.

Cependant, Haveli mise également sur une nouvelle dynamique en recrutant des anciens d’Annapurna Interactive, l’ex-prestigieux éditeur indépendant. Ces derniers avaient quitté Annapurna en masse l’été dernier, suite à des tensions avec la riche propriétaire du groupe, Megan Ellison.

Créé en 2017, Private Division avait pour ambition de soutenir les développeurs indépendants en éditant des jeux de taille modeste, mais innovants. Garderont-ils la même ligne éditoriale ? Ses quelques rescapés seront-ils mieux logés dans la nouvelle identité à venir aux côtés des ex-Annapurna ? Rien n’est moins sûr.