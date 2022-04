Babylon’s Fall – Le naufrage annoncé a bien lieu

On ne souhaite pas tirer sur l’ambulance mais certaines choses sont clairement prévisibles. Lancé le 3 mars dernier, Babylon’s Fall continue sa descente aux enfers avec des statistiques d’activité Steam qui jonchent le sol. Le jeu peine à dépasser la centaine de joueurs actifs par heure. On a même récemment relevé huits joueurs simultanés ! On le savait en mauvaise posture mais à ce point : c’est catastrophique. Le pire c’est que le titre est entièrement pensé pour le multijoueur, donc il attirera indéniablement moins de curieux avec des serveurs déserts. Alors comment expliquer cet échec ? On n’avait pas vu ça depuis Anthem de Bioware !

Déjà, et on commence par le plus important, le jeu est loin d’être bon. Comme en atteste notre critique fraîchement publiée, même s’il est pensé comme un jeu-service, à comprendre par là qu’il est censé apporter du contenu inédit dans le temps, Babylon’s Fall est affligeant par ses mécaniques datées et peu scrupuleuses. Car par-delà ses lacunes intrinsèques, il affiche une stratégie économique honteuse. Tout est fait pour sortir la CB alors qu’il s’agit d’un jeu plein tarif. Quand on prend les joueurs pour des vaches à lait et qu’en plus on n’est pas fichu de rendre du travail bien fait, faut pas s’étonner des résultats.

Ensuite, et c’est important de préciser, sa fenêtre de sortie s’apparente à du suicide commercial, juste après Elden Ring. Alors oui, il s’agit de jeux au genre un peu différent, mais toute l’attention médiatique était concentrée sur le dernier-né de FromSoftware, ce qui laisse très peu de place pour d’autres sorties. Babylon’s Fall n’est pas la seule victime de cette situation, Gran Turismo 7 dans un genre complétement différent ou encore Horizon Forbidden West ont également affiché des difficultés de popularité face au colosse.

Mais ce qui est le plus inquiétant pour la suite, c’est que Babylon’s Fall a déjà sorti son artillerie lourde : sa collaboration avec NieR Automata (toujours en cours). L’objectif est clairement d’attirer un public plus large mais rien n’y fait. Les serveurs ne prennent pas de la hauteur. Faut dire que la collaboration se limite à quelques missions sans grand intérêt, quelques pièces d’équipement (et encore, faut sortir la CB pour en profiter) et des références amusantes comme des musiques. Rien de bien convaincant.

Appelez-nous Nostradamus du pixel mais il y a fort à parier que Square Enix ferme les serveurs d’ici la fin de l’année si les performances restent aussi bas. Le navire ne coule pas, il est coulé. Les femmes et les enfants d’abord ! Ou plutôt les actionnaires et les investissements d’abord ! Ce qui nous attriste surtout, c’est pour le studio PlatinumGames qui affichait une solide réputation dans l’industrie. Babylon’s Fall va laisser une marque noire dans son historique. Bon, on oublie vite et on passe à autre chose maintenant ?