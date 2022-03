Babylon’s Fall – Un début compliqué pour le dernier jeu de PlatinumGames

Babylon’s Fall est le dernier jeu du studio Platinum Games. Vous savez, les prodiges derrière Bayonnetta ? Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la dernière production du studio connaît un départ assez chaotique, et cet état de fait est assez flagrant. En effet, sur Steam, les statistiques sont loin d’être au beau fixe. Le jeu intéresse très peu de joueurs et risque de déjà tomber dans l’oubli. Mais pour quelles raisons ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Et encore, le jeu est en hausse depuis peu de temps, étant donné que lors de la sortie du jeu, le pic de joueurs était à 650 en simultané. Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d’abord, il est évident que PlatinumGames, ainsi que son éditeur Square Enix tout de même ont mal choisi leur fenêtre de sortie.

Horizon Forbidden West, qui est une grosse sortie, avait déjà fait l’affront de sortir en face du mastodonte Elden Ring. Mais avec toutes les autres sorties, que ce soit Sifu, Légendes Pokémon : Arceus, et tous les jeux indés de ce début d’année, c’était bien compliqué de sortir son épingle du jeu. Mais pour Babylon’s Fall, c’est la débandade. Square Enix a eu aussi un rôle dans ce départ raté, Triangle Strategy et Chocobo GP sont sortis la même semaine. C’est se tirer une balle dans le pied que de sortir trois jeux pour le même éditeur quasiment dans la même semaine.

De plus, le prix a grandement joué en sa défaveur. Les joueurs et les joueuses qui n’ont pas pu jouer en accès anticipé (avec la version deluxe du jeu à 109,99 euros) ont dû acheter le jeu dans sa version standard à 69,99 euros. Pour un jeu service qui a le droit à plein de microtransactions, le prix est salé, et ça n’a pas du tout amélioré la chose.

Mais énumérer tous ces problèmes, c’est occulter le réel état de fait : le jeu n’est tout simplement pas à la hauteur. Il n’y a que 128 reviews sur la page Steam de Babylon’s Fall, mais les avis sont moyens. Les joueurs pointent du doigt la qualité du jeu qui est en dessous de leurs espérances, mais aussi et surtout, l’aspect free-to-play avec microtransactions vendu à 70 euros. L’aspect graphique semble tout aussi à déplorer si l’on en croit les critiques (souvent exagérées) des joueurs l’ayant testé.

Encore un jeu mort dans l’œuf ? Ce ne sera sûrement pas le jeu phare des studios PlatinumGames. On espère seulement que Bayonnetta 3, qui est très attendu par les fans du studio et de la licence, arrivera à redorer le blason du studio. Retrouvez prochainement notre critique du jeu.