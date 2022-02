Platinum Games ouvert à la perspective d’un achat s’il conserve sa liberté

Après des années de confinements et de difficultés, la Saint Valentin, tout juste terminée, a offert aux amoureux de tout poil la chance de passer du temps ensemble, un luxe plus agréable encore pour ceux contraints de passer ces longs mois en solitaire… Naturellement, tout ce rose, ces fleurs et cœurs dans les pubs ont invité une question à notre esprit : quelle est la plus belle preuve d’amour ? Offrir des cadeaux ? Mouais, pas mal mais on ne peut pas dire que ça engage vraiment qui que ce soit… Le mariage/PACS alors ? C’est plutôt sérieux mais, entre nous, un rachat ne serait-il pas la plus pure forme d’engagement ?

Ok, effectivement, ce n’est pas de l’amour à proprement parler mais, si vous nous demandez notre avis, c’est quand même la forme de concession ultime, accepter que quelqu’un se mêle de toutes vos affaires (ou presque) pour de l’argent (même un mariage n’atteint pas ce niveau d’engagement)… Une concession d’autant plus grande qu’elle est sujette à la fascination des uns et l’ire des autres selon l’argent investi, le contexte d’achat, les attentes du public (prenez pour exemple le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, si tout ce merdier concernait en fait des personnes, les articles seraient probablement apparus chez Closer…). Bref, il semblerait que Platinum Games ne ferme pas la porte à ce genre de sacrifice…

Enfin, oui mais à certaines conditions tout de même. Les propos qui vont suivre sortent de la bouche de Atsushi Inaba, président et CEO du studio japonais, au micro de nos confrères de VGC. Au cours de son interview, interrogé sur la décision que prendrait la boîte en cas d’offre sérieuse dans ce climat d’achat de studio (aussi bien chez Sony que Microsoft), le studio a annoncé rester ouvert aux possibilités d’un rachat tant qu’il peut conserver sa liberté créative et son indépendance.

Oui, pourquoi pas… C’est plutôt audacieux de réclamer le beurre et l’argent du beurre mais ça reste cohérent avec la dernière prise de position d’Inaba au printemps dernier… à la différence qu’il écartait alors la possibilité de s’associer à Microsoft. Naturellement, on comprend. Il serait logique de penser qu’un studio indépendant, habitué à bosser avec des partenaires prestigieux (Koei Tecmo, Square mais aussi SEGA ou Nintendo), à sortir ces jeux sur différents supports et engagé dans un certain nombre de plans (Babylon’s Fall, Project GG ou Bayonetta 3) veuille conserver une marge de manœuvre mais on ne peut s’empêcher de voir un peu plus en lisant entre les lignes…

En effet, on a clairement l’impression qu’il se trame quelque chose chez Platinum Games. Le studio serait-il déjà en pourparlers ? S’agirait-il au contraire d’un appel du pied ? Difficile d’écarter ces deux hypothèses. Mais s’il est réellement question d’un rachat, qui se saisirait d’un tel studio ? Microsoft a les fonds mais peu d’histoires concluantes avec la boîte… Sony ? Oui, ça pourrait fonctionner d’autant que le géant s’ouvre peu à peu au PC. Pourquoi pas Nintendo ? Improbable si vous nous demandez même malgré l’historique commun de ces deux firmes. Quitte à choisir un partenaire de longues dates, nous imaginons qu’ils privilégieraient plutôt SEGA. Enfin, difficile d’écarter Tencent qui, non seulement a déjà un pied dans la boîte (en y ayant investi des ronds) mais aussi l’avantage d’être un pays asiatique (donc culturellement proche malgré les divergences politiques de leurs gouvernements).

Et vous, que pensez-vous de tout ça ? Considérez-vous cette ambiance de rachat plutôt anxiogène ou positive ? Estimez-vous qu’il serait bon pour Platinum Games de se faire racheter et épauler par un géant ? Si oui, lequel ? Prenez part au débat dans les commentaires. Le studio sort prochainement Sol Cresta sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4 (le 22 février) puis Babylon’s Fall avec Square Enix le 3 mars sur PC et consoles PlayStation. Notons qu’une démo pour ce titre devrait apparaitre sur les supports qui l’accueilleront des le 25 février.