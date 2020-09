Astral Chain 2 – Une suite du jeu d’action en route chez PlatinumGames ?

Dans notre domaine, s’il y a bien un pouvoir auquel nous répondons, c’est bien celui de rêver, un pouvoir qui puise sa puissance dans notre enfance et notre besoin constant de nouvelles expériences. Naturellement, notre industrie ne manque pas de créatifs, mais parmi eux, une poignée sont auréolés et en jouissent pleinement.

Parmi eux, Hideki Kamiya, CEO de PlatinumGames et visionnaire derrière quelques-uns des plus grands héros de ces dernières années. S’il ne manque pas d’occasions de nous en mettre plein la vue, il est aussi taquin au point d’allumer un feu pour attirer les mouches et ce week-end encore, il ne s’en est pas privé.

Effectivement, le bougre a profité d’une petite balade sur son terrain de jeu préféré (Twitter si vous ne le saviez pas) pour faire du teasing comme il l’aime le faire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a plutôt bien marché puisqu’en deux mots, il a mis ses fans en PLS et soulevé bon nombre de tweets en réaction en parallèle du sien (pas en réponse du sien parce qu’il a plus ou moins bloqué l’internet du monde entier). Ces mots sont Astral Chain 2.

Attendez ! PlatinumGames serait en train de plancher sur une suite ? Rien ne l’indique en vrai et si c’est le cas, on ne devrait pas tarder à être fixé sur le sujet, mais il est très improbable que le voile soit levé sous peu étant donné que le jeu a tout juste un an et qu’il est assez rare qu’on mette la suite d’une nouvelle IP en chantier aussi tôt.

À notre avis, M. Kamiya vérifiait juste la température du bain et quoi de mieux qu’un anniversaire pour se baigner (dans les larmes des fans).

On ne sait pas pour vous, mais on serait ravi de voir un Astral Chain 2 tant le premier volet nous a surpris et pourquoi pas sur le modèle plus puissant de Switch qu’internet semble fantasmer. Quoi qu’il en soit, on ne sait pas quelles sont les intentions derrière ce tweet, mais on peut être sûr qu’il doit se régaler de voir les twittos courir le marathon pour deux mots.

Qu’en pensez-vous ? Aimerez-vous voir un Astral Chain 2 annoncé ?