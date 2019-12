Bayonetta 3 – Des nouvelles ? Hideki Kamiya (Platinum Games) en donne

Hideki Kamiya donne des nouvelles de Bayonetta 3 sur son compte Twitter.

Vous aimez la saga à la sorcière torride et vous attendez Bayonetta 3 avec impatience ? Nous aussi et c’est peu dire. Nous en parlions il y a quelques jours quand nous évoquions le jeu dans notre article abordant les titres que nous avons hâte de découvrir sur la console nomade de Big N en 2020 (à retrouver plus bas). Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls puisque des fans, probablement alléchés par la perspective d’aventures inédites aux côtés de notre sorcière bien-aimée, ont interrogé la seule personne à même de répondre à cette question : le fantasque Hideki Kamiya, la grosse tête du studio Platinum Games. Comme d’habitude, ça se passe sur Twitter et le créateur rock-star, connu pour ses prises de paroles, prises de becs et prises de décision (ainsi que pour ses habitudes à bloquer aussi bien ses fans que les nombreux trolls qui le suivent) a offert une réponse. Enfin, ça encore, il faut le dire assez vite.

Effectivement, dans son tweet-réponse, l’ancien de Capcom indique que le développement avance bien et c’est tout. Oui, pas de date de sortie, ni même une fourchette, et pas même un indice sur l’état d’avancement du projet. Vous l’aurez compris, aucun secret ne sortira de sa bouche et il faudra s’y faire. C’est bien dommage puisque ça aurait pu être l’augure d’une année 2020 envoûtante.

Si vous êtes pressés de découvrir les prochaines péripéties de la sorcière qui met des bâtons dans les roues de Dante, il faudra attendre encore un peu. Bayonetta 3 sortira dans un futur plus ou moins lointain en exclusivité sur Nintendo Switch. Espérons qu’un Nintendo Direct (pas encore confirmé mais qui sera forcément nécessaire pour garder le moral des troupes au beau fixe) en janvier prochain nous apporte de vraies informations et pourquoi pas une date de sortie.