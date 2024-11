Avowed – Une date et un early access annoncés

Depuis le dernier report (à l’été 2024) d’Avowed, Xbox s’était fait un peu discret quant à sa prochaine exclusivité, laissant ainsi le mystère proliférer autour de sa date de sortie exacte. Tout ce qu’on savait à son propos, c’est qu’il devait se montrer au début de l’année 2025. Un flou qui disparaît aujourd’hui : le futur action-RPG à la première personne d’Obsidian arrivera en effet entre les mains des joueurs le 18 février prochain. Une parution qui, on le rappelle, sera également à observer dans le catalogue du Xbox Game Pass.

Et comme pour les dernières exclusivités de la marque, à l’instar d’un Starfield par exemple, une certaine particularité nimbera le titre : Avowed pourra être accessible en accès anticipé, soit cinq jours avant le jour susmentionné. Seulement, il s’agira d’un privilège réservé aux possesseurs de la version Premium, proposée au prix de 99,99 euros. Une édition que les adhérents au Xbox Game Pass obtiendront en acquérant l’upgrade, qui elle coûtera une vingtaine d’euros.

Cette édition Premium se présentera évidemment sous deux itérations. L’une, en format numérique, offrira (en plus de l’early access et du jeu de base) un accès à la bande-son de l’œuvre ainsi qu’à un artbook et mettra à la disposition des joueurs un pack d’objets cosmétiques destinés aux personnages. Un contenu qui sera également ( et logiquement ) à retrouver dans l’édition physique dont la différence se remarquera ailleurs…

Quoique l’appellation « physique » ne soit probablement pas la plus adéquate pour la qualifier. Car oui, mis à part le Steelbook et l’existence d’une carte du monde d’Awoved, il n’y a pas grand-chose de physique. Le jeu, lui-même, prendra la forme d’un code renvoyant au titre sous format numérique. Une configuration qui, finalement, est de plus en plus souvent répandue dans l’industrie. Et cette édition, agrémentée de seulement deux éléments donc, aura un coût un peu plus élevé (soit 104,99 euros).

Ainsi, février marquera la fin de l’attente d’un jeu annoncé en juillet 2020. Et toutes ces années présagent-elles d’une aventures hors du commun, sinon un périple fort agréable ? C’est ce que l’on a hâte de découvrir. En tout cas, une chose est sûre, comme l’a notamment certifié plus tôt dans le mois Phil Spencer, sans toutefois de précisions sur le réel motif : les joueurs ne doivent nullement tenir compte de son dernier report, celui-ci n’étant nullement un aveu quant à un possible contretemps sur les lieux de production.

Avowed se porte donc bien et se présentera dans l’intention de tenir la dragée haute à la concurrence, parmi laquelle se trouvera notamment un certain Assassin’s Creed Shadow, lui aussi prévu pour la même période. Et, en prévision de cette arrivée, Xbox a d’ores et déjà ouvert les précommandes, pouvant être effectuées sur le store de Microsoft, mais aussi sur Steam ou encore Battle.Net.