Dragon Age: The Veilguard promet un action-RPG inclusif

Quelques semaines après la présentation de sa bande-annonce et des premières minutes de gameplay, on commence à en savoir plus sur Dragon Age: The Veilguard. Dans un dossier publié par nos confrères de Game Informer, qui sont allés à la rencontre de l’équipe dans les bureaux de BioWare au Canada, on apprend quelques nouveautés concernant la création de notre protagoniste, le système de combat et les relations entre les personnages.

Le créateur de personnage le plus abouti de la saga Dragon Age

Comme nous l’avions déjà constaté avec les premières informations disponibles sur le jeu, l’inclusivité occupe une place centrale dans cet opus. Corinne Busche, réalisatrice de The Veilguard, explique en effet que le créateur de personnage est extrêmement détaillé pour que chaque joueuse et joueur puisse se représenter dans son aventure. Tous les presets seront customisables à l’infini, et il sera de toute façon possible de changer son apparence en cours de partie. Au moment de la création, on pourra voir notre protagoniste avec plusieurs lumières pour tester différents rendu en jeu (les développeurs ont écouté les fans de Dragon Age: Inquisition qui étaient souvent déçus de leur personnage in-game).

Toujours dans la création du personnage, on pourra désormais choisir, en plus des trois classes habituelles, une faction parmi six. Chaque faction nous donnera des avantages et des équipements spécifiques, qui pourront également varier en fonction de notre classe. Les possibilités de gameplay semblent donc très nombreuses, avec un fort potentiel de rejouabilité pour tester différents styles.

Un gameplay centré sur l’action adapté à toutes et tous

Dans la continuité de la politique d’inclusivité qui a guidé le développement de The Veilguard, Corinne Busche explique que tous les types de joueurs et joueuses pourront s’amuser dans cet opus de Dragon Age, peu importe son « niveau ». En plus des trois modes de difficultés habituels, il sera également possible d’ajuster soi-même tous les paramètres du gameplay pour plus ou moins de challenge. Par exemple, on pourra activer l’aim assist ou désactiver la mort.

Le gameplay s’éloigne des précédents Dragon Age et opte pour un système de combat orienté action en temps réel. Exit donc l’aspect stratégique qu’on pouvait retrouver dans les jeux antérieurs ! Ce choix est justifié par la volonté de proposer une expérience plus immersive. Mark Darrah, ancien producteur exécutif et consultant sur The Veilguard, déclare que c’est la première fois qu’il trouve les combats d’un Dragon Age amusants.

Le jeu nous demandera quand même un minimum de réflexion, puisqu’il faudra enclencher des combos au bon moment et utiliser les compétences de ses compagnons, qui fonctionneront en synergie. Le skill tree, semblable au sphérier de Final Fantasy X, propose de développer différents styles de jeu. On regrette tout de même que le nombre de coéquipiers qu’on peut emmener soit réduit à deux, ainsi que notre contrôle limité sur leurs actions en combat. Les interactions plus développées entre les compagnons et la profondeur de ces derniers sont évoquées pour justifier cette perte. Les romances, marque de fabrique des RPG BioWare, sont évidemment de retour, et les PNJ pourront même vivre des histoires d’amour entre eux.

Une comparaison inévitable avec Baldur’s Gate 3 ?

Dix ans se sont écoulés depuis la sortie de Dragon Age: Inquisition. Entre temps, Baldur’s Gate 3 est passé par là, et il est difficile de ne pas voir dans The Veilguard certaines tentatives de se rapprocher du succès de son cousin éloigné (Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II : Shadow of Amn ont été développés par BioWare). Par exemple, le fait qu’on puisse romancer tous les compagnons sans restrictions de genre ou le système de factions qui ressemble un peu aux historiques de Baldur’s Gate, peuvent faire penser au hit de Larian Studios. The Veilguard va également délaisser l’open world pour se concentrer davantage sur les quêtes, qu’on pourra accomplir de manière non linéaire.

Mais cette comparaison est-elle pertinente ? Si cette suite sera attendue au tournant par les fans de RPG fantasy riches en lore et en interactions entre les personnages, ils devront malgré tout accepter que ces deux jeux ne cherchent pas à accomplir la même chose, ni à proposer la même expérience. Il n’y a qu’à voir les systèmes de combat on ne peut plus différents, avec d’un côté un CRPG et de l’autre un jeu centré sur l’action en direct. Patientons jusqu’à la sortie officielle de Dragon Age: The Veilguard, prévue à l’automne 2024, pour juger cet opus pour ce qu’il est.