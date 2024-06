Dragon Age: The Veilguard – Du gameplay, des news et des doutes

Dix ans après la sortie du dernier opus, BioWare tente un retour en force avec Dragon Age: The Veilguard. Dans une interview accordée à IGN, la game director Corinne Busche nous révèle quelques fonctionnalités du jeu. L’une des annonces les plus excitantes concerne le créateur de personnages, qui permettra à chaque joueur d’importer les choix effectués dans Inquisition, préservant une continuité dans l’histoire pour créer une expérience unique et personnalisée.

Corinne Busche assure aussi avoir écouté les fans des précédents jeux et nous parle de nombreuses améliorations : de plus beaux cheveux, plus d’options disponibles pour représenter toutes les morphologies et toutes les couleurs de peaux, et la possibilité d’imaginer un personnage non-binaire.

Cette attention à la diversité se retrouve également dans le système de romance, qui reste l’un des éléments incontournables des jeux BioWare. Dans The Veilguard, le joueur pourra romancer n’importe quel des sept compagnons, indépendamment du sexe ou de la race du personnage, ce qui n’était pas le cas dans les opus précédents. Pour finir, Busche rassure les joueurs en mettant fin à certaines spéculations : The Veilguard sera entièrement hors-ligne, sans aucune microtransaction, et en solo.

Le studio a surtout dévoilé un trailer et 20 minutes de gameplay cette semaine. Même si l’extrait montré est tiré d’un jeu toujours en cours de développement, les fans n’ont pas attendu pour exprimer leurs doutes dans les commentaires des deux vidéos : graphismes « à la Fortnite », système de combat moins centré sur la stratégie, moins d’interactions avec les compagnons en combat (on ne voit d’ailleurs pas leur barre de vie), et direction artistique trop futuriste selon certains. C’est bien sûr une question de goûts, et rappelons encore une fois que ces critiques sont basées sur une vidéo de présentation d’un jeu qui n’est pas encore finalisé.

Ces annonces ont donc eu une réception plus que tiède et beaucoup pointent BioWare du doigt en les accusant d’essayer de créer du buzz autour de choses qui n’ont rien d’extraordinaire, et de vouloir copier des éléments qui ont contribué au succès phénoménal de Baldur’s Gate 3 l’an passé. Dragon Age: The Veilguard n’a pas encore de date de sortie mais est, pour l’instant, prévu pour l’automne. Affaire à suivre donc !