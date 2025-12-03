L’avenir de Metal Gear Solid dans le brouillard de guerre

Suite au joli succès critique et commercial de Metal Geat Solid Delta: Snake Eater, les joueurs étaient en droit de se demander si les équipes de développement de ce remake/remaster allaient poursuivre leur travail sur l’odyssée de Big Boss et de son clone Solid Snake. Direction Metal Gear Solid 1 et son affrontement entre frères ennemis ? Ou une plongée dans les méandres des guerres technologiques et par procuration de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ? À l’occasion d’une interview accordée au média Real Sound, le producteur de la saga Metal Gear Noriaki Okamura a donné quelques pistes pour l’avenir.

Le « problème » Metal Gear Solid 4

Lors de cette interview, Okamura a souligné que de nombreux fans souhaitent que les équipes de développement s’étant chargées du remake de Snake Eater s’occupent désormais de remettre au goût du jour les aventures de Old Snake de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot. Cet épisode sorti en 2008 et exclusif à la PlayStation 3 n’a encore pas eu le droit à un portage style Master Collection ou adaptation pour la rétrocompatibilité de la PlayStation 4 et/ou 5.

Mais Guns of the Patriots semble être un défi de taille pour Konami. En effet, Noriaki Okamura pointe du doigt la complexité du système PlayStation 3 et du code utilisé pour développer le thriller d’espionnage de 2008 :

« Le hardware de l’époque nécessitait une construction très spéciale pour assurer les performances 3D… et MGS4 contient un code lui aussi très particulier. Ce serait très difficile de le remettre au goût du jour »

Autant dire que Guns of the Patriots, s’il est d’actualité, mettra beaucoup plus de temps que Snake Eater à arriver sur nos plateformes. Toujours lors de l’interview, le producteur indique que les équipes ne se refusent aucune idée, qu’il s’agisse d’un tout nouveau projet, d’un remake ou d’une suite de la saga Metal Gear Solid. Cela indique donc que la formule utilisée sur Delta ne sera pas systématiquement appliquée à tous les futurs projets du développeur. Les jeux ayant chacun leur propre âme (bien qu’ils s’inscrivent tous dans la même saga), il serait donc plus logique de créer quelque chose de neuf pour chaque approche. Snake Eater vibrait aux sons des James Bond de l’époque, alors que Guns of the Patriots oscille entre le thriller à la Paul Greengrass, les westerns et les films de samouraïs. Autant dire que le traitement de Delta ne siérait guère au quatrième opus.

Quid de l’avenir de la licence ?

Alors que l’espoir de voir un jour arriver un remake de Guns of the Patriots s’amenuise, Noriaki Okamura se veut optimiste sur l’héritage de cet épisode et c’est du côté de la prochaine Master Collection qu’il faudra aller voir. La première fournée comprenait Metal Gear 1 et 2 et Metal Gear Solid 1, 2 et 3, pour la seconde nous devrions donc logiquement avoir le droit à l’excellent Peace Walker, à Phantom Pain et au fameux Guns of the Patriots.

Bien que la proposition des Master Collections soit alléchante sur le papier, elle n’ajoute rien aux expériences de base. La première version se contentait d’amener sur supports modernes les jeux d’époque sans plus value. Toutefois, elle permettait aux joueurs encore néophytes d’approcher la licence avec des contrôles remis au goût du jour. Mais pour les autres, autant rebrancher sa vieille PlayStation 2.

Toutefois, cette stratégie se situe dans celle adoptée par les créateurs derrière le remake de Snake Eater : faire connaître la saga au plus grand nombre grâce à son arrivée sur consoles récentes. La démarche est honorable et s’inscrit dans une stratégie à long terme. Peut-être que Konami tente de rassembler le plus de joueurs possible autour des vestiges de la saga avant de dévoiler l’existence d’un tout nouvel épisode. Seul l’avenir nous le dira, mais d’après les déclarations d’Okamura, la licence ne semble pas prête de déposer les armes.