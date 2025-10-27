Astro Bot – Pas de nouveau jeu, mais un jouet !

Vous attendez une suite aux excellentes aventures d’Astro Bot, la mascotte PlayStation dont le jeu éponyme fut l’une des dernières exclu PS5 (l’avant dernière, simplement suivie de Ghost of Yotei) ? Vous vous contenteriez même d’un simple DLC ? Réjouissez-vous (ou pas), car il y a du nouveau du côté du petit robot personnalisant les consoles de Sony…

Hélas, ce ne sont pas des niveaux inédits, mais bien une figurine de collection, qui vient compléter les rangs de la prestigieuse collection Soul of Chogokin. Pour les novices, il s’agit d’une gamme de figurines premium, souvent produites en grande partie en métal « die-cast » (du métal moulé sous pression), réputées pour la finesse de la reproduction des modèles et leurs souci du détail.

Pour la figurine d’Astro Bot, le personnage est représenté aux manettes (!) de son vaisseau aux allures de contrôleurs PS5 et baptisé Dual Speeder. Il s’agit bien d’une « action figure », et non d’une maquette ou d’une statuette. Le personnage et son vaisseau arriveront donc montés et peints, et seront articulés. Les premières photos laissent à penser que le vaisseau-manette pourra passer de sa forme Dual Speeder à celle de la Dual Sense, et inversement, et que le pavé tactile sera muni, très probablement, d’une illustration lenticulaire pour « animer » les yeux qui y sont représentés.

Quant au petit robot, un regard attentif permet de repérer des articulations au niveau des bras et des jambes, et il semble qu’il soit disposé sur un socle différent, et pas directement attaché à la manette PS5, ce qui promet plus de possibilités pour les mises en scène et les « toy photographers ». Il pourrait aussi être livré avec différents « face plates » qui lui permettraient d’afficher différentes émotions ?

On espère maintenant vivement qu’une bande de bidouilleurs géniaux et passionnés développeront un kit pour rendre la figurine Chogokin réellement utilisable comme manette pour PS5. Après tout, une autre bande de bidouilleurs géniaux et passionnés a bien réussi à proposer un kit rendant le Game Boy version LEGO jouable, avec un véritable écran et de vrais jeux (émulés) !

Aucune date de commercialisation n’a encore été annoncée, mais les jouets Soul of Chogokin sortent souvent à l’international, et ce set « Chogokin Astro Bot & Dual Speeder » pourra surement être déniché chez les revendeurs français spécialisés. Attention toutefois, quand on évoque le caractère « premium » des figurines Soul of Chogokin, cela se remarque aussi au niveau du prix : très rarement sous les 150€, et régulièrement au-delà des 300€…