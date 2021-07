Assassin’s Creed: Valhalla – Rendez-vous à Paris

Le planning suit son cours et nous arrivons dans la dernière partie annoncée par Ubisoft. Au programme de ce mois de juillet-août, nous retrouverons donc une mise à jour nous donnant accès à un nouvel événement, le festival de Sigrbolt, ainsi qu’à la dernière extension du season pass d’Assassin’s Creed: Valhalla, le siège de Paris.

Mais avant de nous envoler en l’an 885 aux portes de la Francie, revenons au village de Ravensthorpe. Historiquement parlant, le festival de Sigrbolt correspondait au premier jour de l’été et cette célébration faisait l’objet de sacrifices en l’honneur du Père de toute chose (Odin pour les intimes). Ces fêtes promettaient aux colonies prospérité et richesse, d’autant qu’elles venaient annoncer le début des raids vikings.

En ce qui concerne Eivor, le festival sera l’occasion de vivre de redoutables et nouvelles joutes verbales, de nouveaux tournois de combats, trois nouvelles quêtes viendront s’ajouter et de nouveaux éléments de personnalisation pour habiller la colonie seront disponibles, mais pas que, car vous aurez enfin la possibilité de brandir une épée à une main, chose qui jusqu’ici n’était pas possible. Pour y avoir accès, vous devrez débourser des jetons propres à la fête dans la boutique dédiée.

Cette mise à jour sera disponible à partir du 29 juillet et elle prendra fin le 19 août.

Mais trêves de festin et concentrons-nous sur la conquête du territoire franc, puisque dans le DLC du siège de Paris, vous aurez la possibilité de vivre l’époque en question et de voir la fin du règne des Carolingiens. Vos aventures vous emporteront dans les campagnes françaises, avec de nouvelles armes, compétences qui vous permettront de vous frotter à de nouveaux ennemis. Certains personnages historiques feront peut-être leur apparition, comme Siegfried, chef Viking à la tête de l’armée qui assiège Paris.

L’extension sera accessible à partir du 12 août, nous espérons qu’Ubisoft aura appris de ses erreurs concernant le festival puisque rappelons que le dernier événement en date avait dû être repensé suite à des crashs constatés sur les machines. Le DLC d’Assassin’s Creed: Valhalla est toujours disponible sous la forme du season pass ou accessible de manière individuelle au prix de 24,99 euros.