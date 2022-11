Assassin’s Creed Valhalla – Dernière vague de contenu

Beaucoup ont déjà le regard tourné vers Assassin’s Creed Mirage et les nombreux projets autour de la saga, mais Ubisoft n’a pas fini avec sa poule aux œufs d’or, Assassin’s Creed Valhalla et dévoile la dernière vague de contenu avant le clap de fin.

Après deux ans de mise à jour et de contenus marquée par la sortie de l’extension « L’Aube du Ragnarök » et le mode rogue-lite « Saga oubliée » et plus de 20 millions de joueurs, la saga nordique d’Eivor touche à sa fin avec le Dernier Chapitre, l’ultime contenu gratuit du jeu. Dès le 6 décembre, cet épilogue viendra relier certains récits développés tout au long du jeu et permettra au joueur de refermer la page de sa saga viking da manière « intime et touchante ».

Dévoilée lors de l’Assassin’s Creed Showcase, la vidéo promotionnelle de cet ultime arc mettait en scène Eivor et Odin qui souhaite partir pour de nouvelles aventures. Nous avons pu entendre Basim ou plutôt Loki qui regarde cette interaction et même l’apercevoir lors d’un aperçu de plusieurs Anomalies de l’Animus avec des glitchs. Nul doute que ce Dernier Chapitre viendra conclure Assassin’s Creed Valhalla de toute beauté.

Chaque histoire a une fin. Clôturez l'épopée d'Eivor dans le Dernier Chapitre, un nouvel arc de quêtes gratuit ! 🪓 📅 Disponible d'ici la fin de l'année. pic.twitter.com/SbvbybdwfE — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 10, 2022

Contrairement aux DLC payants accessibles rapidement par tous les joueurs, car sûrement plus arrangeant, ces contenus scénaristiques ne seront accessibles que si vous avez accompli au préalable quelques éléments majeurs :

Avoir achevé le récit principal en déclarant un intérêt envers tous les territoires d’Angleterre

Avoir achevé les récits mythologiques d’Asgard et Jotunheim

Avoir porté la colonie au niveau 5 et bâti la caserne de Jomsvikings

Avoir éliminé toutes les cibles de l’Ordre des Anciens et révélé quel était leur chef

Dans un billet sur le site officiel, Ubisoft a également indiqué qu’ils n’organiseront plus de fêtes de changement de saison à durée limitée et que les diverses récompenses des fêtes passées seront disponibles auprès des marchands.

Assassin’s Creed Valhalla a été bâti comme une expérience Assassin’s Creed spécifique, très différente dans sa structure des titres précédents et offrant de nouveaux moyens d’approcher l’univers et ses personnages. – Ubisoft

Le géant français a mis un terme aux discussions autour du mode New Game+ qui permet au joueur de se replonger dans l’histoire sans perdre les précieux équipements. Il va falloir finalement en faire le deuil. En effet, malgré la forte demande des joueurs, Ubisoft avance l’argument que « la profondeur du jeu limitait les possibilités d’apporter une rejouabilité unique et gratifiante. »

En attendant ce Dernier Chapitre d’Assassin’s Creed Valhalla prévu pour le 6 décembre, les joueurs peuvent encore profiter de plusieurs contenus dont le dernier mode rogue-lite « Saga oubliée » et de quelques surprises qu’Ubisoft réserve pour les adieux finaux.