Quel sera le prochain jeu Assassin’s Creed ?

Assassin’s Creed Infinity promet d’être l’épisode le plus complet et le plus ambitieux de la célèbre saga des assassins. Alors que beaucoup pensent que le jeu pourrait sortir en cette année 2022, les fans doivent scruter les maigres indices laissés par Ubisoft en attendant une annonce officielle. On fait le point de toutes les possiblités autour du jeu très attendu.

Dans la continuité de la nouvelle formule Assassin’s Creed ?

Les joueurs de la vieille école se souviennent, non sans nostalgie, de l’importance de la course libre, de la furtivité et des assassinats des premiers opus. Si vous n’avez pas joué à la série depuis des années, vous serez probablement surpris de sa récente tournure. Les trois derniers volets Origins, Odyssey et Valhalla ont misé davantage sur les RPG avec niveau d’expérience et dans lequels les objets et histoires de grande envergure sont légions.

Bien qu’il ne soit pas certain si Ubisoft utilisera ce prochain titre pour réinventer la franchise une fois de plus après la trilogie, les joueurs devraient probablement s’attendre à un jeu assez similaire à ceux sortis sur ces dernières années (surtout au vu de leur succès), se concentrant davantage sur les éléments de jeu de rôle que sur les escapades furtives d’un assassin.

Où se déroulera Assassin’s Creed Infinity ?

Le lieu où le jeu se déroule est l’une des questions les plus importantes et les plus passionnantes à se poser. Infinity semble briser le moule à cet égard. Ce dernier, devant être un jeu service, semble se dérouler sur plusieurs périodes et lieux, avec la possibilité de se déplacer entre les époques. Certaines fuites supposées prétendent que le jeu se déroulera à Rome, en 1502, en France en 1943 et en Chine en 1634.

Chacun de ces lieux sera publié en tant qu ‘«époque» avec des histoires et des personnages différents. Ubisoft n’a encore rien confirmé sur ce sujet. Il y a fort à parier que de nouvelles zones seront disponibles au fil du temps, probablement sous la forme de contenu téléchargeable ou d’abonnements.

Sera-t-il free-to-play ?

On ne connait pas encore le modèle économique d’Assassin’s Creed Infinity. Cependant, Ubisoft a déclaré que le jeu ne serait pas gratuit. Du moins pas pour commencer. Ainsi, à sa sortie, les joueurs peuvent s’attendre à récupérer le titre au prix fort, débloquant de nouvelles zones par microtransactions ou par d’autres moyens.

Quand et sur quoi on pourra y jouer ?

Sans annonce officielle, on peut facilement deviner qu’Assassin’s Creed Infinity sera disponible sur toutes les plateformes habituelles, c’est-à-dire PS5, Xbox Series X/S, PC et Stadia. Bien que cela puisse sembler une évidence, il semble que les propriétaires de consoles de la génération précédente puissent être laissés pour compte. Avec un jeu aussi complexe et pensé poru le long terme, il y a peu de raisons de sortir sur ces consoles en fin de partie. De nombreux jeux Assassin’s Creed sont disponibles sur Switch, à l’exception du titre le plus récent Valhalla. Cela signifie que nous ne verrons peut-être pas Infinity apparaître sur la dernière console de Nintendo.

Assassin’s Creed Infinity fait ce que toute franchise majeure devrait faire dans la perspective de sa sortie, créant un battage médiatique. Alors que nous en savons encore peu de choses, il est clair que la communauté bourdonne d’excitation en prévision des prochaines révélations. Maintenant, si votre instinct d’assassin vous démange, pourquoi ne pas prendre l’un des anciens titres et équiper à nouveau votre lame cachée. Vous pouvez trouver des clés de jeu Assassin’s Creed à bas prix sur Game Camp.