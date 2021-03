Arcade Paradise – Jouer ou gérer, il va falloir choisir…

Si à chaque nouvel épisode de Yakuza, votre grand plaisir est de vous ruer dans les salles SEGA pour découvrir quels classiques de l’arcade sont jouables, ou si simplement vous faites partie des vieux pour qui « c’était mieux avant », Nosebleed Interactive prépare surement le jeu qu’il vous faut : Arcade Paradise.

Le titre fait de vous un gérant qui devra transformer une laverie automatique à l’abandon en temple du jeu vidéo. Se déroulant au début des années 90, le titre embarque un vrai feeling nostalgique et plus de 35 jeux d’arcade jouables. Attention toutefois, Arcade Paradise n’est pas qu’une compilation de jeux rétro, mais avant tout un jeu de gestion.

Il s’agira de décider quand investir dans de nouvelles machines, quels titres offrir à sa salle, et de gérer tous les impondérables du quotidien, sans oublier de profiter un peu de ses jeux, mais tout en veillant à ce que le travail soit effectué. « Vous pourrez facilement vous laisser distraire, mais vous n’aurez pas le temps de simplement jouer et enregistrer des high scores, il y a des factures à payer et les poubelles à sortir ! », précise de communiqué de presse annonçant le jeu.

Ce dernier annonce aussi fièrement que c’est le « plus gros jeu du studio à ce jour ». Nosebleed Interactive est un studio anglais à qui l’on doit par exemple le shoot’em up Vostok Inc. (2017).

Côté collection de jeux d’arcade, on reconnait certains classiques dans la bande annonce : Arkanoid, Bomberman, bien évidemment Space Invaders, Puzzle Bobble… ou au moins des clones fidèles : aucun ne semble hélas bénéficier de licence. Pour des raisons de budget, probablement.

Pas de quoi nous décourager de découvrir cet Arcade Paradise, qui est annoncé pour cette année sur à peu près tous les supports : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch et PC.