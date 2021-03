Astro City Mini: Limited Run Games ravit les fans d’arcade

Nous le savons tous, la nostalgie combinée au format “mini” fait des ravages au niveau commercial. Dès lors, pourquoi se priver ? Limited Run Game vient d’annoncer qu’il sera possible de précommander une réplique petit format de la borne d’arcade légendaire signée Sega : la Astro City Mini.

Pourquoi en parler aujourd’hui, alors que la console est déjà disponible sur de grands sites marchands ? Eh bien, tout d’abord parce qu’elle sera entièrement localisée en anglais. Puis pour son prix, puisque si actuellement elle flirte avec les 250 € (import japonais oblige), Limited Run Games a déclaré que l’Astro City Mini serait vendue à 129,99 $ US (soit 110 euros). Environ 3500 unités ont été fabriquées pour le marché nord-américain. En d’autres termes, si vous êtes intéressé, ne traînez pas, car le stock risque de s’envoler ce jeudi lors des précommandes.

Limited Run Games compte également vendre séparément un pad arcade (27,99 $ US soit 23,50 €) et un kit comprenant une petite chaise, un socle et un panneau pour transformer votre mini console en mini borne d’arcade (39,99 $ US soit 33,60 €).

Voici les 37 jeux inclus dans l’Astro City Mini :

Alex Kidd: The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros.

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe: Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action: Ichidant-R

Puzzle & Action: Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Chanceux que nous sommes, la France fait partie des pays où Limited Run Games expédie habituellement sa marchandise. Attention toutefois aux frais d’expédition qui peuvent vite grimper. Le cas échéant, petits malins que vous êtes, vous trouverez un moyen pour contourner les limitations géographiques éventuelles.

Avis donc aux collectionneurs : la machine Astro City Mini sera bientôt disponible en précommande grâce à Limited Run Games dès le 25 mars 2021.

Il vous faudra tout de même compter environ deux à cinq mois avant d’obtenir un produit commandé sur le site, mais le fandom sait généralement se montrer patient (non ?).