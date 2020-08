L’Astro City Mini continue de dévoiler sporadiquement son menu final

La saga des Mini n’est pas encore terminée, et le succès de ce concept, que ce soit en version NES, Mega Drive, Super NES ou même Neo-Geo et autres Atari, passé ou à venir, ne saurait laisser les amoureux de rétro indifférents. C’est dans cette brèche grande ouverte que s’annonçait récemment l’Astro City Mini, réplique de poche (grandes, les poches, quand même) de la célèbre borne d’arcade made in SEGA.

Pour rappel, Astro City sortait en salles d’arcade (japonaises, hein) en 1993, et proposait généralement des tabourets pour s’installer devant afin de jouer avec tout le confort possible. Inutile de vous le dire : l’Astro City Mini ne sera pas vendue avec un siège… Mais il y en a qui font comme si, avec les moyens du bord, quand ils possèdent une vraie Astro.

Bref, quoi qu’il en soit, on vous narrait dernièrement la première salve de jeux disponibles sur cette petite borne miniature, et vous les trouverez en bas de cet article. Seulement, cette liste ne constituait qu’un premier aperçu des 36 jeux prévus pour la sortie définitive de la bête. Treize petits nouveaux viennent s’ajouter au roster proposé par cette petite borne qui tient dans la main.

Ces jeux, en voici la liste, une liste qui n’évoquera rien du tout aux nouveaux venus dans le monde du JV, mais qui fera dresser les oreilles aux Grands Anciens :

Bonanza Bros.

Columns

Cotton

Crack Down

ESWAT

Gain Ground

Ichidant-R

Puyo Puyo

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Il reste donc treize derniers titres à découvrir, et ce sera pour le 3 septembre. La “console” sera mise en disponibilité dès le 17 décembre 2020… au Japon. Et nous alors, on pue du bec ?