Super Bomberman R Online débarque finalement sur toutes les plateformes

Nous vous parlions la semaine dernière de l’arrivée de Super Bomberman R Online sur PC, mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Konami Digital Entertainment B.V. nous annonce également la venu du titre sur d’autres plateformes et toujours disponible en free-to-play. Après une brève période d’exclusivité sur Stadia, les joueurs de tous horizons pourront s’essayer à ce battle royale explosif, tiré d’une des plus grandes licences de Konami.

Pour rappel Super Bomberman R Online reprend le mode Bataille 64 de son prédécesseur et nous propose un battle royale allant jusqu’à 64 joueurs, répartis sur 16 champs de batailles qui diminueront au fur et à mesure de la partie jusqu’à arriver au dernier champ de bataille où aura lieu la finale qui désignera le grand vainqueur. Et afin d’attirer un nouveau public et de le fidéliser, le titre se verra agrémenté de différentes options de personnalisation.

En effet, Konami nous informe que Super Bomberman R Online disposera de plus de 100 options pour personnaliser votre Bomber avec des costumes et des accessoires, mais également, et pour la première fois, la possibilité de changer l’apparence des bombes ainsi que leurs effets lors de l’explosion. Une nouvelle mécanique qui se rapproche des nombreux battle royale que l’on connais, dans lesquels la personnalisation des personnages est présentée comme une récompense de notre avancé.

Un Pack Premium sera également mis à disposition des joueurs afin d’obtenir jusqu’à 14 nouveaux personnages, issus des autres licences phares de Konami tel que Silent Hill, Metal Gear Solid, Gradius ou encore Castlevania. Même si pouvoir incarner Pyramid Head dans Super Bomberman R Online s’annonce mémorable, la mise à disposition d’un tel pack payant saura en refroidir plus d’un.

De plus il sera nécessaire de posséder ce Pack Premium pour pourvoir créer des parties privées avec des règles personnalisées dans les modes Bataille 64, Standard et Grand Prix, ce dernier permettant de s’affronter en deux équipes de trois bombardiers (ou moins) et de marquer le plus de points sur les deux rounds qui composeront la partie. Hormis l’ajout du Pack Premium, le titre nous propose des parties rapides afin de concurrencer les games interminables que nous connaissons que trop bien dans les autres battle royales.

Super Bomberman R Online sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via Steam et nous attendons encore avec impatience l’annonce de la date de sortie. Le titre reste toujours disponible sur Stadia et pour ce qui est du Pack Premium annoncé, le prix de vente conseillé est fixé à 9,99€. Le studio nous promet également de nouvelles annonces à venir et on espère qu’un système de match cross-platform sera disponible afin d’augmenter le nombre de joueurs mais surtout pour avoir le plaisir d’exploser nos amis.