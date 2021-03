Super Bomberman R Online – L’exclusivité Stadia bientôt disponible sur PC

Super Bomberman R Online est une exclusivité Stadia depuis maintenant septembre 2020. Reprenant les bases du jeu sorti en 2017, d’abord sur Switch puis sur les autres plateformes l’année suivante, ce titre fut l’occasion de voir renaître une licence phare qui n’avait pas connu de nouvel opus depuis six ans.

En se réappropriant la licence, Stadia va améliorer la formule en la déclinant en mode Battle 64, un battle royale où seize arènes de quatre joueurs s’affrontent simultanément, là où son aîné se limitait à des affrontements à huit. Bien sûr, petit à petit, ce nombre se réduit drastiquement, puisque quatre arènes par minute ferment leurs portes. D’une apparente simplicité, ce Super Bomberman R Online se montre d’une redoutable efficacité et diablement addictif ! En proposant des parties de quelques minutes, Konami avait réussi un joli coup de maître en réactualisant une licence vieillissante.

Disponible gratuitement pour tous les abonnés Stadia Pro, il est également proposé un Pass Premium pour bénéficier de skins exclusifs.

Or, selon une note publiée sur le site Web de l’ESRB, Konami Entertainment prépare un portage sur PC. Toujours selon cette note, Super Bomberman R Online pourrait être disponible prochainement sur Steam et d’autres plateformes spécifiques au PC comme l’Epic Games Store.

Reste à savoir s’il sera disponible gratuitement comme sur Stadia et ce qu’il va advenir du Pass Premium. On est en droit d’y croire, car c’est le choix d’un grand nombre d’éditeurs à l’heure actuelle. En revanche, cela implique aussi d’enrichir constamment le jeu pour fidéliser et récompenser l’implication de la communauté.

Toutefois, cette nouvelle sonne comme un camouflet pour Stadia qui comptait sur le rachat de ce type de licence pour s’acheter une crédibilité sur un marché toujours plus concurrentiel. Cette stratégie n’est pour le moment pas payante, car Stadia ne décolle toujours pas en termes d’abonnements. C’est, en quelques heures, la deuxième exclu Stadia qui s’affranchit du service de cloud Gaming de Google après Lost Words: Beyond The Page… Cependant, l’arrivée de la 5G dans la prochaine année sur le territoire pourrait bien rebattre les cartes et attiser un nouvel intérêt pour le service de jeux vidéo à la demande de Google.