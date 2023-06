Apple entend secouer le marché de la VR ce 5 juin

Le 5 juin, c’est la date de la prochaine Apple Worldwide Developers Conference, ou WWDC pour les habitués. Un gros événement sur-mesure où la marque dirigée par Tim Cook viendra entre-autre présenter son très attendu casque VR (mais pas que, on parle aussi de nouveaux ordinateurs MacBook surprises ?). Et les rumeurs sur le casque haut de gamme d’Apple vont bon train. Les dernières en date sont dues à un analyste et « insider » qui aurait eu vent des spécificités techniques du casque, baptisé (pour le moment) Reality Pro.

Apple's AR/VR imager specs:

Two 1.41" Micro OLEDs

4000 PPI

>5000 nits of brightness — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Le casque aurait ainsi deux écrans affichant chacun une définition de 4k chacun, soit, on le rappelle pour bien prendre conscience de la chose, 4096 x 2160 devant chaque œil. À titre de comparaison, le PSVR2 que tout le monde juge d’excellente facture possède deux écrans de 2000 x 2040. Et le Meta Quest Pro, actuellement le haut du panier des casques grand public affiche lui une définition de 1800 x 1920 par œil. Autant dire que les casques d’Apple enterreraient la concurrence.

Deux écrans micro-OLED qui nécessiteront que la technologie derrière suive… Il est ainsi question de deux puces M2 (celles qui font tourner les iPad Pro) couplées pour alimenter ces écrans high-end. Bien entendu, tout cela aura un coût, et le prix de ce casque autonome est actuellement estimé entre 2500 et 3000 Euros. Un prix lui-aussi haut de gamme qui n’étonnera personne de la part d’Apple.

Si nous serons peu, en dehors de la frange la plus fortunée des fanboys de la marque, à sauter le pas, la sortie de ce Reality Pro reste une excellente nouvelle pour tous les enthousiastes de la VR. La popularité des produits Apple a cette capacité de dynamiser un secteur, et d’entraîner derrière lui une cohorte de constructeurs venant tenter de s’accaparer la place de concurrent numéro 1. Ainsi, si la marque à la pomme est loin d’avoir inventé le smartphone ou la smartwatch, ce sont bien ses produits à elle qui ont été suivis par une litanie de « iPhone killers »…

D’ailleurs, Meta a déjà lancé les hostilités, annonçant le Meta Quest 3, successeur de son casque autonome Quest 2, pour cette année. Le nouveau casque de Facebook sera ainsi beaucoup plus fin que le modèle actuel, avec une taille réduite de 40%, pour autant de confort en plus. Il disposera de caméras extérieures en couleurs, permettant de rendre l’environnement du joueur sur les écrans pour des expériences en réalité mixte/ réalité augmentée. On parle aussi d’un appareil mu par une puce Snapdragon XR2 Gen 2 et 12 GO de RAM, ce qui n’a pas été confirmé. Mais surtout, le casque sera affiché à 570€ « seulement », soit un poil moins cher que le PSVR2, mais aussi 4 à 5 fois moins cher que le casque Apple.

Sur le modèle de la guerre des consoles, la guerre des casques est donc bien sur le point de redémarrer, pour le plus grand plaisir des joueurs. Bataille à laquelle on espère que Sony prendra part en annonçant les quelques titres imparables qui manquent encore à son PSVR2 pour rester dans la course !