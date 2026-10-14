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Summer Eternal fait brûler l’héritage de Disco Elysium avec son RPG Red Rooster

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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