Summer Eternal fait brûler l’héritage de Disco Elysium avec son RPG Red Rooster

Il y a deux ans, Summer Eternal naissait des cendres de ZA/UM en se revendiquant héritier le plus légitime de Disco Elysium, manifeste à l’appui et parts du studio déjà découpées entre coopératives, investisseurs verrouillés et cinq pour cent promis aux joueurs.

L’an dernier, le collectif d’Argo Tuulik et Dora Klindžic annonçait que son premier RPG, alors simple nom de code, se dévoilerait par un livre plutôt que par un trailer. L’anthologie est désormais entre les mains de la presse, et Red Rooster n’est plus une intention, mais un pitch dense, même s’il reste encore loin de sa sortie.

Incendies

On y incarne Redrick Roost, un détenu devenu enquêteur spécialisé dans les feux criminels, associé à une mathématicienne accro aux opiacés, dans une série d’incendies qui ramènent inévitablement vers son frère, chef des pompiers, au cœur d’Arta-Tantor, un archipel frontalier fracturé, uchronie politique aux accents de science-fiction.

Il reste une semaine avant une audience de libération, et le double mouvement du jeu tient tout entier dans cette idée : éteindre des incendies pour comprendre le monde, en allumer pour se comprendre soi-même. Summer Eternal refuse pourtant le label de successeur de Disco Elysium, comme s’il s’agissait de tourner le dos aux ruines plutôt que de les recycler en Disco-like, même si l’ombre de Revachol plane encore et que le studio le sait parfaitement.

Presenting RED ROOSTER!? https://t.co/XFSE5v6ERN — Jamrock Hobo (@JamrockHobo) October 14, 2026

Le RPG est développé sous Unreal Engine, avec des objets que l’on peut déplacer, casser et brûler, dans un sandbox urbain où le feu se propage selon les matériaux et où les frontières internationales recoupent les rues, les immeubles, parfois une même chambre.

Dans la tête de Redrick se trouve « The Coop », un magasin d’aspirateurs halluciné peuplé de « roosters », des versions de lui-même qui se disputent statistiques et répliques, ce qui rappelle inévitablement le Cabinet de réflexion, même si le studio préfère citer Planescape: Torment, Bloodlines, Dark Messiah ou Arcanum. Le budget visé serait celui d’un AA, et une démo interne existerait déjà et la préproduction toucherait à sa fin, tandis que Rock Paper Shotgun évoque encore trois ou quatre ans avant une sortie, à condition que le financement suive.

Des idéaux avant le jeu vidéo

L’objet qui porte tout ça, c’est Summer Eternal Anthology, désormais un pavé de cinq cents pages, loin des cent cinquante annoncées l’an dernier, vendu à soixante-neuf euros. Moitié journal de développement, moitié traité sur le travail, l’intelligence artificielle générative et la difficulté de faire de l’anti-capitalisme tout en cherchant de l’argent, il réunit Yanis Varoufakis, Richard Wolff, Ted Chiang, Mark Darrah, David Gaider et les syndicats UVW-CWA. Acheter le livre, c’est aussi entrer dans cette association de joueurs qui détient cinq pour cent du studio et vote sur l’utilisation d’une part des profits.

Après l’éclatement de ZA/UM, la sortie de Zero Parades sorti en mai puis la saignée interne, Summer Eternal n’est qu’une des branches de cette diaspora, aux côtés de Longdue, Dark Math Games, et de tant d’autres. Le collectif reste toutefois l’un des plus exposés politiquement, avec un manifeste qui précède même le jeu. L’an dernier, nous nous demandions s’il était encore permis d’y croire. Le RPG tient sur le papier, encore faut-il que le feu tienne jusqu’à la sortie, et pas seulement dans ses idéaux.