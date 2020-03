[Insolite] Les joueurs réclament Animal Crossing: New Horizons

Des joueurs américains demandent à Nintendo de sortir Animal Crossing: New Horizons aussi vite que possible.

Mesdames, messieurs, il semblerait bien que l’année 2020 entrera dans l’histoire. Si vous n’en êtes pas convaincu, c’est que visiblement vous vivez dans une grotte (probablement bien équipée) et que vous n’avez donc pas eu à changer votre routine. De fait, vous n’êtes probablement pas touché par les demandes de notre gouvernement, les fermetures des écoles et des commerces… Bref, la vie est belle chez vous. Aux USA, la peur s’installe et le gouvernement réclame aussi que les habitants restent chez eux et limitent la propagation de ce virus… Bref, on n’est pas là pour parler de ce genre d’actus (vous avez la télé pour ça) mais bien pour vous parlez de celles qui concerne Animal Crossing: New Horizons.

Effectivement, contraints de rester chez eux par la raison en ces temps de crise, des joueurs américains, probablement blasés de découvrir jour après jour l’annulation pure et simple de tous les événements sportifs ou rassemblements de joueurs à mesure que le virus progresse, tentent de faire pression sur (ou au moins convaincre) Nintendo pour que l’éditeur sorte à l’avance Animal Crossing: New Horizons. Cette demande a eu lieu sur le site de pétition change.org et a, en l’espace de quelques heures, récolté plus de 11500 signatures (à l’heure de la rédaction de cet article).

Poussif ? Très certainement mais la communauté n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne le fait de faire des pétitions pour tout ou rien (enfin, vous vous souvenez probablement de celles qui ont fait suite au final de Game of Thrones). Est-ce que ça a des chances de se concrétiser ? Nous pensons que ce n’est pas impossible. À quelques jours de sa sortie, Nintendo n’a probablement plus qu’à “appuyer sur un bouton” pour libérer le soft sur l’eShop et ainsi permettre aux joueurs de le prendre au format dématérialisé sur leurs bécanes. Seulement, il est peu probable que les versions physiques trouvent leurs acheteurs avant la date originellement prévue (toujours le 20 mars). Ceci dit, rien n’empêche l’éditeur de rejoindre Amazon ou même Arc System Works dans les différents élans de générosité dont ils font preuve.

Animal Crossing: New Horizons est, pour le moment, toujours prévu pour le vendredi 20 mars sur Nintendo Switch. Alors, l’attendez-vous ? Y jouer plus tôt vous ferait-il plaisir ? Ajoutons que si vous l’avez précommandé chez la FNAC, les boutiques étant fermées, la compagnie se propose de les livrer directement à votre domicile. Renseignez-vous bien à ce sujet et prenez soin de vos proches.