Arc System Works Japon offre un bon plan aux joueurs Switch et 3DS

L’éditeur Arc System Works fait de grosses promotions sur l’eShop Nintendo 3DS et Switch !

Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Japon connaît un épisode particulier, comme le reste du monde, avec l’expansion du virus covid-19. Alors que la reprise des classes a eu lieu dans de nombreux départements en France et que les écoliers s’en vont avec des flacons de gel hydroalcoolique sur les sentiers des écoles, les élèves japonais se voient accorder une période de répit juste avant leurs passages en grade et sont consignés à la maison (enfin, pour peu que leurs parents soient vigilants). Et pour éviter qu’ils ne fassent bêtement les 100 pas entre les murs de leur logement, Arc System Works a de bonnes suggestions.

Effectivement, l’éditeur japonais va se joindre aux côtés des entreprises qui ont déjà fait un geste (comme la Pokémon Company qui s’est associée à Amazon pour proposer l’intégralité des épisodes de la série télévisée Pokémon à ses abonnés) en proposant une partie de son catalogue à des prix défiant toute concurrence (de quoi mettre du plomb dans l’aile de Nintendo avec son Mar10 day et ses promos). Arc System Works va proposer une poignée de titres pour la modique somme de 100 yen (soit moins cher qu’un euro symbolique).

L’avantage pour nous ? Si vous possédez un compte eShop dans ces pays, vous n’avez pas besoin d’ouvrir un compte chez NordVPN pour profiter de ces offres. Effectivement, il ne vous suffira que de vous acheter des points dans la devise du pays (par le biais de sites comme PlayAsia ou autres) pour pouvoir vous offrir un des jeux dans les listes qui vont suivre. “Ouais et alors ? Je comprend pas le japonais !” Voyons, chers lecteurs, nous non plus (enfin pas trop), cependant nombre de ces jeux (en tout cas sur Nintendo Switch) sont disponibles dans la langue de Shakespeare. Ça va mieux ? Bien, on commence !

Sur Nintendo Switch, les jeux qui profiteront de cette offre sont :

Cube Creator X

Desert Rat Squat Set: Improved

Double Dragon 4

Gatcha Racing Second

Iitobito Dekisupaiku-san (un jeu de rythme avec des personnages de Guilty Gear)

Guilty Gear

Guilty Gear XX Core Plus R

Si, par chance, vous usez toujours les batteries de vos 3DS et possédez un compte eShop japonais sur cette console, voilà ce qui vous y attendra dès que la promotion prendra effet :

Cube Creator 3D

Cube Creator X

Nekketsu Koha Kunio-kun Special

Blazblue Continuum Shift II, Desert Rat Squad Set

Gatche Racing

Vous pourrez bénéficier de tous ces jeux pour 1€ pièce du 18 mars au 1er avril (non, ce n’est pas un poisson avant l’heure) sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch et la Nintendo 3DS.