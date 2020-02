Animal Crossing: New Horizons aura droit à un nouveau Nintendo Direct

Vous avez soif d’informations sur Animal Crossing: New Horizons ? Bonne nouvelle, un Nintendo Direct consacré au jeu vient d’être daté.

Qu’est-ce qui nous attend dans notre voyage au pays des animaux plus feignasses qu’un étudiant en école d’arts plastiques ? Qu’est-ce qui pourrait bien arriver de plus gros que votre investiture à la mairie dans Animal Crossing: New Leaf ? Qu’a fait Isabelle de l’argent des contribuables ? Si ces questions pèsent sur votre petit cœur, il y a des chances que certaines d’entre elles trouvent réponse dans le prochain Nintendo Direct annoncé dans la soirée et consacré intégralement à Animal Crossing: New Horizons.

Effectivement, l’éditeur a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer que son titre, comme tous les titres majeurs de son catalogue, se verra attribuer une présentation spéciale pour allécher les fans en attente. Cette émission, d’une vingtaine de minutes, pourra être visionnée sur YouTube. Elle devrait faire le tour d’une bonne partie des expériences auxquelles seront confrontés les joueurs, anciennes comme exclusives à cet épisode. Il s’agira probablement également d’une occasion pour en savoir un peu plus sur les DLC qui pourraient y apparaître, Big N ayant réellement pris goût à ce genre de service. La date ? Mais pas de problème ! Pas besoin de sortir votre agenda puisque ce Nintendo Direct pourra être visionné dès demain (jeudi 20 février) à 15h. Vous devriez pouvoir garder ça en tête, non ?

Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est le prochain volet d’une série démarrée en 2001 sur Nintendo Gamecube. On y incarne un villageois s’installant dans un village peuplé d’animaux pour tenter d’y survivre sans pression, entouré d’ours, de loups et autre animaux en peluche, mourant tous d’envie de mettre la main sur l’insecte ou le fossile que vous avez trouvé (et ils sont prêts à tout pour l’obtenir, même à l’échanger contre un tabouret matelassé en fornica). Ce nouvel opus propose son lot d’expériences inédites comme la possibilité de créer des objets et ajoutera probablement de nouveaux éléments à ramasser, pêcher, cueillir ou chasser (au filet à papillons, bien entendu).

Rejoignez-nous le 20 février à 15:00 pour une vidéo de présentation d'environ 25 minutes consacrée à #AnimalCrossing: New Horizons qui révélera tous les détails de la formule Évasion Île déserte de Nook Inc. ! #ACNH pic.twitter.com/A0wu3tGjZs — Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2020

Animal Crossing: New Horizons sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 mars. Déjà conquis ou attendez-vous plus d’arguments ?