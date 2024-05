AG French Direct – Le jeu vidéo indé francophone à l’honneur

Depuis 2020, ActuGaming organise un rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux de jeux indépendants, et fait la part belle aux productions françaises et francophones. Et pour cette édition printanière de l’AG French Direct 2024, nous avons eu le droit à presque quatre-vingt-dix minutes de trailers uniquement entrecoupés de quelques interventions de développeurs pour plus de quarante jeux présentés.

Un gloubi-boulga pas toujours appétissant, il faut bien l’admettre, mais qui recèle tout de même plusieurs potentielles futures pépites, ou tout du moins quelques nouveautés nous ayant vivement tapés dans l’œil. Petit tour d’horizon donc de ce qui nous attend pour les mois et années à venir du côté des indés bien de chez nous.

La présentation débutait d’ailleurs avec Cosmic Holidays, des Strasbourgeois de I am a dog studio, qui se présente sous la forme d’un jeu de plateforme 2D. Nous rappelant à bien des égards un certain Ori, nous serons amenés à contrôler Cibo, un petit être pouvant planer, rebondir, rouler, gonfler sa tête, et sans doute d’autres choses, afin d’évoluer dans un univers à la fois fascinant et hostile. Nous garderons à l’avenir un œil attentif sur ce titre prometteur prévu sur consoles et PC à une date encore indéterminée.

Déjà dévoilé il y a quelques jours, le J-RPG sauce Montpelliéraine Alzara: Radiant Echoes s’est (un peu) plus présenté alors qu’il en est seulement à la moitié de la durée de sa campagne Kickstarter. Déjà financé à hauteur de près de cent soixante-dix mille euros sur les cent mille espérés, le projet devrait devenir une réalité et intégrer nos consoles et PC à l’horizon 2026, au mieux.

On ne va pas se le cacher, c’est notre côté weeb biberonné au club do’, entre autres, ayant passé du temps sur les Sailor Moon et Card Captor Sakura qui va à présent parler. En effet, Nova Hearts, inspiré de l’esprit Magical Girl, nous propose de découvrir les mystères d’une force ayant changé les habitants d’une ville, nous inclus, en super-héros ou super-vilains.

Mélangeant des mécaniques stratégiques, avec des combats au tour par tour et de visual novel, Nova Hearts possède un charme certain grâce à sa direction artistique envoutante. Et le côté charme se déclinera aussi dans le gameplay du jeu puisque nous aurons aussi la possibilité de conquérir le cœur de différents personnages. Bien que le titre, uniquement prévu pour PC pour le moment, ne dispose pas encore d’une fenêtre de sortie, son introduction est à présent disponible gratuitement sur Steam histoire de pouvoir se faire un premier avis.

Inutile de nous demander où a été pêchée l’inspiration de Cast Away. Le Zelda-like (c’est le moins que l’on puisse dire) de Johan Vinet et de son studio Québécois Canari Games rend un vibrant hommage à l’épisode mythique du Game Boy, Link’s Awakening. De l’aveu même du développeur, Cast Away sera un « petit jeu », destiné aux joueurs n’ayant pas forcément le temps de s’investir dans un jeu long. Aussi, le titre a été pensé pour pouvoir être une première expérience dans un univers « Zeldaesque » pour des enfants qui pourront s’adonner aux joies d’explorer un monde tout en couleur.

Et grâce aux modes de difficulté permettant d’être invincible ou de faire disparaitre les ennemis, pour ne se concentrer que sur les énigmes, nul doute que même nos plus jeunes chères têtes blondes pourront venir à bout de l’aventure. Pour les plus aguerris toutefois, il reste les modes de jeu « injuste » et « speedrun » ainsi qu’une mystérieuse tour de cinquante étages à explorer, teasée par le développeur, et qui se présenterait sous la forme, semble-t-il d’un rogue lite. Un titre que l’on attend déjà de pied ferme pour cette année sur consoles et PC.

S’inspirant des action-RPG des années 90, Last Moon est probablement l’un des titres qui nous a le plus emballé de l’AG French Direct. Il faut dire que les intentions sont alléchantes. Une grande aventure qui s’inspire de licences mythiques telles que Chrono Trigger ou Zelda: A Link to the Past tout en y ajoutant des mécaniques à la mode ces dernières années issues d’Hollow Knight pour le côté metroidvania et des souls-like pour son approche des affrontements.

Les ambitions des équipes de Sköll Studio semblent même démesurées avec l’incorporation d’un mode coopération locale. Classique jusque-là, sauf que l’aventure devrait s’adapter selon que nous soyons seul ou non, avec une modification des énigmes afin de faire la part belle à l’entraide et une intégration du second personnage au lore de Last Moon, évitant que celui-ci ne soit, selon les mots du développeur, qu’une pièce rapportée.

Autant dire qu’avec de telles promesses, nous sommes particulièrement pressés de tester la bête. Et s’il nous faudra nous montrer encore patient pour nous lancer pleinement dans l’aventure, Last Moon étant prévu pour consoles et PC en 2025, une démo devrait prochainement être disponible sur Steam.

Octroyons-nous une petite minute de détente, à laisser vagabonder notre esprit dans les cieux, abandonnant notre destin et notre destination à la volonté des vents tout en écarquillant nos yeux devant la magnificence des paysages qui nous entoure. Bon, c’est vrai, cette envolée lyrique semble exagérée, ce n’est que du jeu vidéo après tout, et pourtant, c’est ce que nous a inspiré la découverte de Paper Sky.

On y incarne un avion en papier défiant la gravité et virevoltant dans un monde semi-ouvert aux multiples directions artistiques. Semblant avoir à nous proposer une simple succession de parcours à boucler, Paper Sky a toutefois selon nous marqué de son empreinte cet AG French Direct. Le titre est beau, dans le sens noble du terme, et le jeu vidéo a besoin de ces expériences aussi, d’apparences futiles, mais tellement rafraichissantes. Rendez-vous est déjà pris pour la fin d’année prochaine sur PC et Switch.

Mais que serait une conférence sans son « One More Thing » ? Incarné pour cet AG French Direct par Caravan SandWitch, le titre nous permettra d’explorer au volant d’une caravane donc une vaste contrée désertique, usée par une surexploitation de ressources naturelles, au côté de Sauge, une adolescente à la recherche de sa sœur disparue.

Disposant d’une direction artistique tout à fait remarquable, nous aurons l’occasion de rencontrer et d’aider quelques habitants survivant tant bien que mal et de débloquer au fur et à mesure de notre exploration diverses régions supplémentaires, à la manière d’un metroidvania. Caravan SandWitch est attendu pour cette année, sans plus de précisions, sur PlayStation 5, Switch et PC, tandis qu’une démo devrait prochainement être disponible sur Steam.

Évidemment, il ne s’agit là que d’une sélection arbitraire de quelques-unes des annonces nous ayant le plus enthousiasmé, mais de nombreux autres trailers ont permis de mettre en avant les jeux de studios francophones bourrés de gens talentueux. Lost Hellden, 33 Immortals, Broken Lens, Two Falls, A Slient Desolation, et tant d’autres projets qui font la richesse de notre loisir préféré. Et vous, quels sont les projets de cet AG French Direct qui ont retenu votre attention ?