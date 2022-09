Est-il possible d’acheter une bonne console sur le marché de l’occasion ?

Acheter une nouvelle console peut être une épreuve coûteuse. Heureusement, il existe de nombreux marchés de l’occasion comme Eneba, qui proposent des consoles neuves et de seconde main à des prix abordables. Vous trouverez facilement des consoles Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch moins chères. Il n’est pas difficile de trouver des consoles de jeu vidéo à peine utilisées ou même neuves vendues par d’autres joueurs. Vous recherchez une console ? Explorez le marché de l’occasion !

Est-ce que cela vaut le coup d’acheter une PS4 Pro ?

L’arrivée de la PlayStation 5 sur le marché pourrait faire oublier la PS4. Néanmoins, il convient de noter que si la PS5 est très demandée, trouver la console à un bon prix est une quête en soi. Si vous n’avez jamais eu de PlayStation, la PS4 Pro constitue une option parfaite pour découvrir les meilleurs jeux PlayStation avec un budget limité. Vous pourrez facilement vous procurer une console PS4 Pro neuve sur les marchés d’occasion pour la moitié du prix d’origine.

De plus, Sony continue de sortir de nouveaux jeux comme God of War Ragnarok sur PS4, sans compter qu’il y a des titres étonnants à jouer sur l’ensemble du cycle PS4. En conclusion, la réponse à la question : la PS4 Pro vaut-elle encore la peine d’être achetée est un grand OUI, surtout si vous n’avez jamais fait l’expérience des exclusivités PlayStation.

Nintendo Switch Lite – la parfaite console portable ?

Nintendo a toujours été la société leader en matière d’appareils de jeux portables. Ils ont frappé un grand coup avec la Nintendo Switch qui est à la fois – une console de salon et un appareil portable. Mais ça, vous le saviez déjà. La Switch manque peut-être de puissance, mais elle compense largement avec une fantastique bibliothèque de jeux et sa portabilité. Toutefois, elle est un peu trop grande pour se glisser dans la poche. Nous le savions, et Nintendo aussi. Pour y remédier, ils ont créé la Nintendo Switch Lite : une console 100 % portable pour ceux qui aiment transporter leurs jeux partout où ils vont. Mais la Switch Lite vaut-elle la peine d’être achetée ? Absolument !

Il s’agit toujours de la même Nintendo Switch, seulement un peu plus petite. Cela veut dire que vous pouvez jouer à tous les jeux qui sont sortis sur Switch. De plus, les manettes ne sont pas détachables et, par conséquent, la console est plus robuste et stable. Cela permet de jouer sur le canapé de manière encore plus confortable. Sans compter que le prix de la Nintendo Switch Lite est inférieur à celui d’une Switch ordinaire. Il s’agit d’une console de jeu portable parfaite avec une bibliothèque de jeux Nintendo de premier ordre.

Amusez-vous encore plus avec les abonnements

Jouer en solo, c’est bien, mais jouer avec d’autres personnes, c’est encore mieux. Par exemple, il suffit de s’abonner à PS Plus ou à Xbox Game Pass pour économiser de l’argent sur les achats de jeux individuels et avoir accès à des centaines de jeux pratiquement gratuitement. Il peut également s’agir d’abonnements Xbox Live ou Nintendo Switch Online qui débloquent la barrière du multijoueur en ligne. Des batailles massives dans Battlefield ou Call of Duty, la chasse aux monstres dans Monster Hunter, marquer des buts dans FIFA, botter des fesses dans Mortal Kombat…

Des jeux vidéo aux consoles, il est facile d’élargir vos horizons à différentes plateformes et d’enrichir vos expériences de jeu grâce à des places de marché numériques comme Eneba. Ne vous souciez jamais d’acheter une console d’occasion car, dans 99 % des cas, elle sera en parfait état. Sans oublier qu’elle est beaucoup moins chère !