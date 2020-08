You Suck At Parking – Quand le stationnement devient fun

Cette année 2020 n’a pas été des plus amusantes pour le monde, et chacun d’entre nous a besoin d’humour et de couleurs, comme Fall Guys nous l’a bien prouvé. C’est ainsi que le studio Happy Volcanos, connu pour The Almost Gone sorti le 15 juin de cette année, voit les choses. Ils ont décidé de remettre le couvert en mélangeant au stationnement, qui est quelque chose de très ennuyant (mais satisfaisant une fois qu’on est garé), une bonne dose de couleurs vives façons cartoons et une énorme dose de fun en multijoueurs. Voilà comment résumer au mieux ce nouveau titre nommé You Suck At Parking.

Quand un de nos amis anglais vous dit “YOU SUCK AT PARKING” cela veut dire “mon cher ami, je vois que vous n’êtes pas particulièrement doué pour garer votre automobile”… Non en vrai cela veut dire que votre voiture est garée comme un caca (pour rester poli), qui dans le meilleur des cas est juste écrit sur un morceau de papier coincé entre le pare-brise et l’essuie glace. Et dans le pire des cas, c’est écrit sur le coté de votre auto avec les clefs de la voiture appartenant à l’auteur dudit message. Heureusement dans You Suck At Parking, tout ceci n’est pas à prendre en compte.

You Suck At Parking a été annoncé pour 2021 sur Steam et permettra ainsi aux joueurs de tester leurs compétences à travers diverses courses face à d’autres joueurs pour se garer mais évidement ce ne sera pas choses facile car les développeurs feront tout pour que vous n’atteignez pas votre but. Tout sera contre vous (vraiment TOUT) : des pièges seront disséminés à travers les différents circuits de manière stratégique, mais pas d’inquiétude vous pourrez réapparaître et retenter votre chance ! Heureusement que le jeu n’est pas chronométré. Des endroits ou places qui seront inatteignables viendront rajouter ce petit grain de sel qui en feront s’énerver plus d’un.

Quant à la physique générale du jeu, elle aussi sera de la partie, cette dernière transformera votre voiture en véritable savonnette qui donnera aux joueurs encore un peu plus de difficulté. De plus un éditeur de circuit façon Trackmania sera aussi disponible, avec des airs de Micro-Machines qui réveilleras surement une certaine nostalgie chez les joueurs de cet excellent jeu via une caméra en vue du dessus. Il devrait être possible de jouer tant au clavier souris qu’avec une manette afin de manier au mieux vos bolides.

Tout cela parait très prometteur et pour cela une alpha fermée est déjà en cours pour aider au développement du jeu, disponible au bout de ce lien.