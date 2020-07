WRC 9 met la gomme et dévoile son Édition Deluxe

WRC 9 présente le contenu de son Édition Deluxe digitale et lance déjà ses précommandes.

Le Nacon Connect était l’occasion il y a deux jours de découvrir un nouveau trailer de WRC 9, ainsi que de jeter un oeil au contenu prévu pour l’Édition Deluxe digitale. Mais avant de nous attarder sur le contenu, nous allons rapidement faire un tour d’horizon de la vidéo qui nous a été présentée, car à maintenant deux mois de la sortie, nous pouvons imaginer que le jeu ressemblera peu ou prou à ce que l’on peut voir dans le trailer.

Tout d’abord, nous sommes heureux de voir qu’il semble y avoir eu un petit gain sur l’aspect graphique comparé aux précédentes présentations, d’autant plus que les couleurs vives et contrastées de la région du Kenya viennent vraiment accentuer cela. Même avec un peu de popping ci et là, on remarque surtout que les environnements semblent assez riches et détaillés, ce qui fait justement partie de nos attentes pour ce nouvel opus. Avec une sortie à venir sur la nouvelle génération, nous espérons que KT Racing, tout comme d’autres studios, arriveront vraiment à accoucher de titres de simulation, aussi beaux sur la piste qu’en dehors, pour que cette nouvelle génération passe un nouveau cap en terme d’immersion.

Aussi, la modélisation des voitures semble vraiment très satisfaisante, même s’il s’agit ici des images de la génération actuelle. On espère alors que le léger sursaut d’aliasing que l’on peut encore détecter ci et là, ne sera plus que de l’histoire ancienne une fois que l’on passera sur PS5 et Xbox Series X.

Édition Deluxe digitale et précommandes

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations en ce qui concerne une édition physique dans la veine de cette Deluxe digitale, et si l’on se fie à ce qui avait été fait pour WRC 8, nous ne devrions pas en voir arriver dans le commerce. Cependant, attendez-vous certainement à ce qu’une Édition Collector voit le jour, à un prix un peu plus élevé, mais au contenu forcément plus conséquent, et surtout palpable.

Mais pour l’heure ce qui nous intéresse c’est la Deluxe Digitale, qui vous offrira divers avantages à commencer par un accès anticipé 48 heures avant la sortie officielle, ainsi qu’un abonnement de 3 mois à la plateforme vidéo officielle WRC+, ce qui vous permettra de suivre les étapes de la saison WRC en direct et dans les meilleures conditions. On ne va pas se le cacher, il s’agit là d’une belle initiative qui devrait sans aucun doute ravir les fans. Mais ce n’est pas tout, puisque vous retrouverez aussi 3 DLC dont voici le détail :

Une voiture bonus, la Toyota Corolla WRC de 1999 , qui pour nous évoque les doux souvenirs du temps passé sur Colin McRae du temps de la PS1 ;

, qui pour nous évoque les doux souvenirs du temps passé sur Colin McRae du temps de la PS1 ; La Super Spéciale Stage de Barcelona , pour une course toute en adrénaline en plein coeur de la ville de Barcelone ;

, pour une course toute en adrénaline en plein coeur de la ville de Barcelone ; Staff plus expérimenté en début de mode carrière, afin de commencer le jeu sur les chapeaux de roues.

Concernant maintenant le bonus de précommande, vous allez pouvoir compter sur l’incroyable Audi Quattro A2 de 1984, et si vous n’êtes pas trop jeune et que vous avez connu comme nous la grande époque du Gr B en rallye, cette voiture ne doit clairement pas vous être inconnue.

Pour terminer, nous vous rappelons la date de sortie de WRC 9, qui est toujours fixée au 3 septembre 2020, sur PS4/PS5, Xbox One/Series X, PC, et sur Switch, mais à une date ultérieure cependant pour la portable de Nintendo.